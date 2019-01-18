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Российские хакеры с 16 января пытаются взломать банки через 80 000 их сотрудников

18 января 2019, 13:30
Фото: flickr.com
Хакерская группировка Silence 16 января атаковала российские банки. По информации экспертов по безопасности из Group-IB взломщики разослали 80 000 сотрудникам кредитных организаций письмо с вредоносным кодом.

Эксперты отметили, что хакеры используют метод фишинга и рассылок писем для внедрения вредоносных программ в компьютерные сети банков. Вредоносное вложение маскируется под

ЦБ РФ известно об атаке, сообщают его представитель. Мегарегулятор проинформировал кредитные учреждения и дал соответствующие рекомендации в части противодействия последствиям внедрения нежелательных программ в работу банковских структур.

В сентябре 2018 года о группировке Silence стало известно после доклада Group-IB. Они были обнаружены в 2016 году когда попытались атаковать ЦБ РФ через АРМ КБР. За 2 года они попытались атаковать банковские структуры 25 стран, включая Россию.

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#Новости#Хакеры#Банки#Александр Мязин#Технологии
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