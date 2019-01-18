Российские хакеры с 16 января пытаются взломать банки через 80 000 их сотрудников

Эксперты отметили, что хакеры используют метод фишинга и рассылок писем для внедрения вредоносных программ в компьютерные сети банков. Вредоносное вложение маскируется под
ЦБ РФ известно об атаке, сообщают его представитель. Мегарегулятор проинформировал кредитные учреждения и дал соответствующие рекомендации в части противодействия последствиям внедрения нежелательных программ в работу банковских структур.
В сентябре 2018 года о группировке Silence стало известно после доклада Group-IB. Они были обнаружены в 2016 году когда попытались атаковать ЦБ РФ через АРМ КБР. За 2 года они попытались атаковать банковские структуры 25 стран, включая Россию.