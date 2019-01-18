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«Россети»: массовых отключений света в Ленинградской области не было

18 января 2019, 17:46
Фото: rosseti.ru
Генеральный директор ГК «Россети» Павел Ливинский выступил председателем заседания по ликвидации последствий снежного шторма на электросети Ленинградской области. Мероприятие состоялось 18 января в Санкт-Петербурге.

В работе приняли участие входящие в группу «Россети» штабы «Ленэнерго», «МОЭСК», «МРСК Северо-Запада», «МРСК Центра» и штаб электросетевого комплекса Ленинградской области, информируют «Новые известия».

В ходе заседания была дана положительная оценка работы компании в течение новогодних каникул. Несмотря на сложные погодные условия, господствовавшие в некоторых регионах, обеспечение электроснабжением потребителей было на должном уровне. Например, среднее время отключения энергии на территориях России, которые пострадали от шторма Аапели, оказалось в два раза меньше, чем в европейских странах.

Одним из попавших в зону влияния шторма регионов стала Ленинградская область. Павел Ливинский отметил, что данный факт стал причиной мобилизации сюда дополнительных сил для эффективной работы в устранении и предотвращении технологических нарушений. Для этих целей в Ленинградскую область были направлены 136 единиц спецтехники, 10 резервных источников питания и 80 бригад из 458 человек. Ими будут выполняться работы по расчистке просек около воздушных линий (ВЛ), удалению деревьев, которые могут повредить провода при падении, а также замене неисправных изоляторов на ВЛ.

Ливинский подчеркнул, что массовых отключений удалось не допустить даже несмотря на рекордное количество выпавшего снега. Он добавил, что решающую роль в этом сыграли проведенные недавно специалистами компании учения.

В данный момент специалистами проводятся работы по расширению трасс линий передачи, расчистке просек, установке реклоузеров, которые позволят локализовать поврежденный участок сетей в автоматическом режиме. Кроме этого, проводится замена оголенного провода на СИП - самонесущий изолированный. Сейчас в регионе заменено на СИП 10% проводов, а в 2019-2020 годах планируется заменить еще 1000 километров. Эти работы помогут снизить число технологических нарушений и обеспечить надежность работы электросетей даже в аномальных погодных условиях.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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