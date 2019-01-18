«Россети»: массовых отключений света в Ленинградской области не было

Одним из попавших в зону влияния шторма регионов стала Ленинградская область. Павел Ливинский отметил, что данный факт стал причиной мобилизации сюда дополнительных сил для эффективной работы в устранении и предотвращении технологических нарушений. Для этих целей в Ленинградскую область были направлены 136 единиц спецтехники, 10 резервных источников питания и 80 бригад из 458 человек. Ими будут выполняться работы по расчистке просек около воздушных линий (ВЛ), удалению деревьев, которые могут повредить провода при падении, а также замене неисправных изоляторов на ВЛ.