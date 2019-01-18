nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Почта России» срочно прекратила продажу пива. Им предлагают продавать лекарства

18 января 2019, 12:44
Фото: flickr.com
В региональных отделениях «Почты России» в Мурманске больше не будут продавать пиво. Изначально предполагалось, что подобная торговля повысит рентабельность госпредприятия.

Сообщается, что решение о прекращении реализации спиртного было сделано под давлением общественности. Руководители организации отмечают, что реакция людей на данную инициативу была негативной.

Отмечается, что в качестве эксперимента продажа пива производилась в четырех почтовых отделениях Мурманска и в 40 отделениях Заполярья. Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила продавать в отделениях «Почты России» лекарства. Она сообщила, что подобные услуги будут гораздо важнее пива. Более того, к ней поступили обращения граждан, которые обратили внимание на недоступность аптек в Заполярье.

На инициативу продажи пива отреагировали депутаты Госдумы и Минздрава.

Материалы по теме
«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях
#Новости#Почта России#Россия#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25