«Почта России» срочно прекратила продажу пива. Им предлагают продавать лекарства

Отмечается, что в качестве эксперимента продажа пива производилась в четырех почтовых отделениях Мурманска и в 40 отделениях Заполярья. Ранее губернатор Мурманской области Марина Ковтун предложила продавать в отделениях «Почты России» лекарства. Она сообщила, что подобные услуги будут гораздо важнее пива. Более того, к ней поступили обращения граждан, которые обратили внимание на недоступность аптек в Заполярье.