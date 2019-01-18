Новый счет за вывоз мусора. Как складывался тариф для тюменцев

Во-вторых, основной тезис жителей, выступающих против реформы, в том, что им в принципе придется платить. Например, многие тюменцы из частного сектора раньше не платили за вывоз мусора. В этом сложно признаться, но порой собственники ИЖС выносили мусор в контейнер рядом стоящего многоквартирного дома или просто бросали его на улице, где появлялась стихийная свалка. Теперь их обяжут платить с квадратного метра. Зато улицы станут чище. Более того, сейчас обсуждается вопрос, чтобы собственники ИЖС платили по факту вывезенного мусора.