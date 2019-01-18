Новый счет за вывоз мусора. Как складывался тариф для тюменцев

С 1 января в стране действует новая система обращения с твердыми коммунальными отходами - ТКО. К «мусорной реформе» подключились около 70 регионов, в том числе Тюменская область. Прежде всего, для улучшения экологической обстановки. В рамках реформы планируется ликвидировать многочисленные несанкционированные свалки, не допустить появления новых, создать необходимые условия для переработки, в будущем - уменьшить объем захоронения отходов.
Верно, собирали мусор в контейнеры и вывозили из двора, но пункт назначения никто не контролировал. Зачастую мусор оседал в лесах и на полях, становясь очередной несанкционированной свалкой. Так происходило, потому что плата взымалась за вывоз. Теперь мусорным компаниям будут платить за то, сколько отходов они привезут на завод или легальный полигон. Только за первый месяц работы количество сдаваемого мусора увеличилось на 40%.
Строка — «за оказание услуги по обращению с ТКО» появится в платежках с февраля 2019 года. Счёт за новую услугу будет выставляться в одной платежке с электричеством или содержанием имущества, либо отдельной квитанцией. Если раньше затраты на вывоз мусора были в графе «содержание», теперь их оттуда исключат.
Начислением платежей и выставлением счетов займется энергосбытовая компания «Восток». Ни УК, ни ТСЖ не смогут принять оплату за вывоз мусора, так как региональный оператор заключил договор с «Востоком», к нему за квитанциями и дополнительными вопросами. Если жители решат, что им удобнее обслуживаться через управляющую компанию, то платить будут им, те, в свою очередь, в "Восток".
Величину тарифа определило правительство Тюменской области по федеральной методике.
В течение года специалисты проводили замеры и определили объем отходов на квадратный метр. Также подсчитали, что вывоз, сортировка на заводе, захоронение на полигоне одной тонны мусора обходятся в 6027,18 рублей или 6,03 рубля за килограмм.
Объясняем, устанавливать тариф можно двумя способами: по квадратным метрам жилплощади или по прописке. Если брать за основу количество людей в квартире, невозможно посчитать сколько мусорит каждый, поэтому использовали средний показатель. Поделили на стоимость услуги и получили 150 рублей на человека.
Второй способ – считать по квадратным метрам. Объем отходов зависит не столько от самого человека, сколько от уровня потребления. По факту, семья из двух человек накопит мусора ненамного меньше, чем 3-4 жильца. Подсчеты показали, что в год на 1 квадратный метр приходится 10 кг мусора. Таким образом, стоимость с квадрата для тюменцев- 5,04 рубля в месяц.
Зависит от частного случая. Например, в двухкомнатной квартире площадью 62 кв. метров молодая семья из 3 человек заплатит 312 рублей с площади, вместо 450 рублей, если считать с человека.
Одинокий житель просторной квартиры или частного дома, площадью 88 кв. метров заплатит 444 рублей за право жить в большом доме. Если считать по количеству проживающих, то 150 рублей.
Есть. Существует норма обеспеченности жильем. В Тюмени она составляет 30 кв. метров на человека, в области 27 кв. метров. Посчитайте, если на вас приходится около 30 кв.метров, то для вас плата по любой методике будет примерно одинаковая. По статистике, таких примерно 20% Тюмени. 70% тюменцев живут на меньшей площади, ниже нормы, для них дешевле платить за мусор по квадратным метрам. И только 10% имеют площади выше среднего уровня – им придется платить больше.
Они всегда есть. Возможно это какой-то ген консерватора.
Шутим.
Полагаем, не просто так. Нет данных по количеству недовольных, поэтому можно сегментировать их по конкретным интересам. Во-первых, это политические партии. Подняв волну протеста, они увеличивают узнаваемость. Политики вынуждены использовать любую социально ориентированную тему в своих интересах.
Во-вторых, основной тезис жителей, выступающих против реформы, в том, что им в принципе придется платить. Например, многие тюменцы из частного сектора раньше не платили за вывоз мусора. В этом сложно признаться, но порой собственники ИЖС выносили мусор в контейнер рядом стоящего многоквартирного дома или просто бросали его на улице, где появлялась стихийная свалка. Теперь их обяжут платить с квадратного метра. Зато улицы станут чище. Более того, сейчас обсуждается вопрос, чтобы собственники ИЖС платили по факту вывезенного мусора.
Останутся только обеспеченные жители Тюмени, обладатели нескольких квартир или больших домов. Они так же чувствуют себя ущемленными в правах. Теперь им придется платить значительно больше остальных.