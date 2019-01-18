Накануне митинга против мусорной реформы коммунисты РКРП отказались от участия

Александр Черепанов, лидер коммунистической партии РКРП-КПСС, сообщил "Нашему городу", что отказ принять участие в митинге связан с болезнью, его госпитализировали в больницу с пневмонией. Что касается членов партии РОТ Фронт, выяснилось, что активисты, планировавшие выйти на акцию, тоже не смогут присутствовать по личным причинам.