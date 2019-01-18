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Накануне митинга против мусорной реформы коммунисты РКРП отказались от участия

18 января 2019, 12:27
Фото: "Наш город"
Накануне митинга против "мусорной реформы", который запланирован на 20 января в Тюмени, представители коммунистической партии РКРП-КПСС и "Российского объединенного народного фронта" отказались принимать участие в акции.
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Тюмень

Александр Черепанов, лидер коммунистической партии РКРП-КПСС, сообщил "Нашему городу", что отказ принять участие в митинге связан с болезнью, его госпитализировали в больницу с пневмонией. Что касается членов партии РОТ Фронт, выяснилось, что активисты, планировавшие выйти на акцию, тоже не смогут присутствовать по личным причинам.

20 января на Центральной площади коммунисты в числе других активистов заявили о проведении митинга против повышения тарифов ТКО.

18 января губернатор Александр Моор предложил внести дополнения к тарифу за вывоз мусора в регионе. Днем ранее, глава региона поручил замам рассмотреть возможность оплачивать вывоз мусора жителям частных домов на усмотрение: за квадраты или по факту.

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#Новости#Коммунисты#РКРП#Митинги протеста#Тюменская область#Мусорная реформа#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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