Накануне митинга против мусорной реформы коммунисты РКРП отказались от участия

Александр Черепанов, лидер коммунистической партии РКРП-КПСС, сообщил "Нашему городу", что отказ принять участие в митинге связан с болезнью, его госпитализировали в больницу с пневмонией. Что касается членов партии РОТ Фронт, выяснилось, что активисты, планировавшие выйти на акцию, тоже не смогут присутствовать по личным причинам.
20 января на Центральной площади коммунисты в числе других активистов заявили о проведении митинга против повышения тарифов ТКО.
18 января губернатор Александр Моор предложил внести дополнения к тарифу за вывоз мусора в регионе. Днем ранее, глава региона поручил замам рассмотреть возможность оплачивать вывоз мусора жителям частных домов на усмотрение: за квадраты или по факту.