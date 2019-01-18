Чтобы не попасть в ряды заболевших ОРВИ, активно проводим выходные на свежем воздухе

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.