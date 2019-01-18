Чтобы не попасть в ряды заболевших ОРВИ, активно проводим выходные на свежем воздухе

В Тюменской области подготовлено 52 купели к Крещенским купаниям. Ознакомиться с полным списком оборудованных мест можно на сайте МЧС.
Дизайн, литература, живопись, философия, психология — всё-всё-всё по этой теме можно будет обсудить с культурологом, стилистом и блогером Катей Поповой. Спикер расскажет про истоки сюрреализма, его примеры в искусстве и применение в моде. Требуется регистрация тут.
Когда: 19 января в 10:00
Где: reMIX (Ленина, 2а, блок В)
Участие бесплатно
Игровая программа и мини-спектакль для малышей 2 - 5 лет на малой сцене, автор - Альбина Захаренко.
Когда: 19 января в 11:00 и 12:30
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 300 рублей
Это концерт в холле за столиками с дегустацией. Прозвучат произведения композиторов разных эпох, созданные для медных духовых инструментов, от классики до джаза исполнении труб, валторны, тромбона, тубы и ударных.
Когда: 19 января в 15:00
Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)
Стоимость: 500 — 600 рублей
Каллиграфия — умение красиво наносить иероглифы на бумагу, и в Китае каллиграфия занимает почетное место среди многих видов искусства. Учить тебя этому таинству будет Чен Джа-Шун. Джа-Шун замечательно владеет русским языком, занимается каллиграфией с детства, а в прошлом году стал членом Всемирного общества каллиграфов.
Процесс обучения превратится в увлекательное путешествие, которое принесет новые впечатления и положительные результаты. Во время занятия ты научишься красиво писать иероглифы, будешь без труда использовать необходимые инструменты и материалы, а также узнешь множество секретов таинственной культуры, уходящей своими корнями вглубь веков.
Уютная атмосфера, ароматный зерновой кофе , вкусный чай, кондитерские сладости и интересный мастер-класс ждут тебя Продолжительность: 1,5 часа; Требуется запись по тел.: 46-84-09.
Когда: 19 января в 16:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 700 рублей
Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью ждем тебя на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее тут.
Когда: 19 января в 16:00
Где: Червишевский тракт 15/1
Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)
В эти выходные тюменская женская волейбольная команда «Тюмень-ТюмГУ» сыграет с командой «Динамо» из Челябинска.
Когда: 19 и 20 января в 17:00
Где: СК «Здоровье», (ул. Газовиков, 11)
Вход свободный
«Призраки» - эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Неисправимому романтику Паскуале, трогательно влюблённому в свою молодую жену, после целого ряда дешевых съемных квартир, удается снять огромный старинный дом – причем, совершенно даром! Дело в том, что за домом закрепилась дурная слава. Рассказывают, что много лет назад его владелец, испанский гранд, застал свою жену с любовником и велел замуровать их живыми. Вот слух о призраках, населяющих дом, и должен развеять Паскуале…
Героям знаменитой пьесы великого итальянского комедиографа предстоит по-новому посмотреть не только на своих близких, но и на самих себя. Призрачными становятся человеческие отношения, когда между людьми просачивается ложь, а настоящая любовь разрушается под грузом недоговоренностей и компромиссов.
Когда:
19 января в 18:00
Где: Тюменский драматический театр, (ул. Республики, 129) Стоимость: 200 — 1000 рублей
Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.
Когда: 19 января в 18:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 250 — 450 рублей
В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки.
Когда: 19 января в 20:00
Где: ресторан «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей
Hypnotizе - серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. На этот раз вечеринку посетит специальный гость из Челябинска.
Maksim Chegodar — dj с более чем 10-летней клубной историей, за его плечами более 20 городов России и СНГ, экс-Резидент Garage Underground, постоянный участник радиошоу Live Games на L-Radio 104.9 FM (Челябинск), участник радиошоу TERMINAL на Radio Ettlingen De (Германия) и Madzonegeneration Radio (Рим), участник фестивалей AtomFest, Switch On, UralBassLine. Поддержка местных: Abra, Rocketman, Lacosta, Эlentz.
Когда: 19 января с 23:00 и до 5 утра
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный
Волшебная сказка с играми для детей 2 - 5 лет на малой сцене. Автор - Анна Богачева.
Когда: 20 января в 11:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 300 рублей
Спектакль по одноименному рассказу В. Шукшина. Это история об извечной загадочности и широте русской души. О добре и прощении, сомнениях и желании открыться людям.
Когда: 20 января в 14:00
Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)
Стоимость: 500 рублей
Эбру — древнейшая форма живописи: искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение. Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет украшением интерьера, одежды или аксессуаров.
Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости ждут вас в неограниченном количестве прилагаются. Нужна запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 20 января в 14:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 700 рублей
1920-е годы, Нью-Йорк. Молодой драматург написал очередную неудачную пьесу, но мечтает поставить ее на Бродвее. Желающих вложить капитал в заранее провальную постановку нет, и бродвейский продюсер идет на сомнительную сделку с главарем Нью-Йоркской преступной группировки.
Тот готов спонсировать спектакль, но при условии – главную роль должна играть его молодая любовница, капризная и бездарная танцовщица. Для безопасности своей протеже, мафиози приставляет к ней телохранителя – головореза и убийцу... На глазах зрителя рождается спектакль театральный и одновременно разворачивается спектакль жизни театрального закулисья.
Когда: 20 января в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 800 рублей
Это бесплатный мастер-класс от международного финансового советника #1 в России — Евгения Константинова. Возможно, у вас тебя уверенности в завтрашнем дне или не хватает денег. К счастью, есть простой путь, которым уже давно идёт современный мир, - планирование.
Нас действительно не учат вести свой бюджет и инвестировать, а стоило бы. Если ты считаешь, что полтора часа твоего времени стоят уникальных знаний, то бесплатный мастер-класс именно то, что тебе нужно. На нём ты: научишься вести домашнюю бухгалтерию с разбором твоей личной ситуации; узнаешь о настоящем инвестировании в современной России; получишь бесплатную консультацию от ведущего финансового советника в России.
Когда: 20 января в 18:00
Где: мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1)
Участие бесплатно
Стендап-вечеринка, на которой будут выступать как опытные комики с эфирами на ТВ, так и перспективные новички. Опытные проверят свои новые шутки, новички пробуют свои силы. Будет смешно, весело и горячо.
Когда: 13 января в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный!