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Чтобы не попасть в ряды заболевших ОРВИ, активно проводим выходные на свежем воздухе

18 января 2019, 14:12
Фото: "Наш город"
Вместо крещенских морозов тюменцев ждет хорошая погода, подходящая как для окунания в прорубь, так и прогулок на свежем воздухе. "Наш город" подготовил список мероприятий для активного отдыха и бодрости духа.
Сюжет
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1. Крещенские купания

В Тюменской области подготовлено 52 купели к Крещенским купаниям. Ознакомиться с полным списком оборудованных мест можно на сайте МЧС.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

2. Лекция проекта Creative mornings «Сюрреализм»

Дизайн, литература, живопись, философия, психология — всё-всё-всё по этой теме можно будет обсудить с культурологом, стилистом и блогером Катей Поповой. Спикер расскажет про истоки сюрреализма, его примеры в искусстве и применение в моде. Требуется регистрация тут.

Когда: 19 января в 10:00

Где: reMIX (Ленина, 2а, блок В)

Участие бесплатно

Фото: vk.com/mixmusicbar

3. Мини-спектакль «Новогодний теремок»

Игровая программа и мини-спектакль для малышей 2 - 5 лет на малой сцене, автор - Альбина Захаренко.

Когда: 19 января в 11:00 и 12:30

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 300 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

4. Концерт «Нравится ли вам…. валторна?»

Это концерт в холле за столиками с дегустацией. Прозвучат произведения композиторов разных эпох, созданные для медных духовых инструментов, от классики до джаза исполнении труб, валторны, тромбона, тубы и ударных.

Когда: 19 января в 15:00

Где: Тюменская филармония (ул. Республики, 34)

Стоимость: 500 — 600 рублей

Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

5. Мастер-класс по китайской каллиграфии

Каллиграфия — умение красиво наносить иероглифы на бумагу, и в Китае каллиграфия занимает почетное место среди многих видов искусства. Учить тебя этому таинству будет Чен Джа-Шун. Джа-Шун замечательно владеет русским языком, занимается каллиграфией с детства, а в прошлом году стал членом Всемирного общества каллиграфов.

Процесс обучения превратится в увлекательное путешествие, которое принесет новые впечатления и положительные результаты. Во время занятия ты научишься красиво писать иероглифы, будешь без труда использовать необходимые инструменты и материалы, а также узнешь множество секретов таинственной культуры, уходящей своими корнями вглубь веков.

Уютная атмосфера, ароматный зерновой кофе , вкусный чай, кондитерские сладости и интересный мастер-класс ждут тебя Продолжительность: 1,5 часа; Требуется запись по тел.: 46-84-09.

Когда: 19 января в 16:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 700 рублей

Фото: vk.com/event176677955

6. Встреча BOOK CLUB «21»

Если ты любишь погружаться в литературу, готов поделиться своими впечатлениями от прочитанного и вступить в беседу об этом с другими, то с огромной радостью ждем тебя на встрече уютного книжного сообщества. Подробнее тут.

Когда: 19 января в 16:00

Где: Червишевский тракт 15/1

Вход свободный (с собой приветствуются всякие сладости)

Фото: vk.com/event171202749

7. Волейбол «Тюмень-ТюмГУ» vs «Динамо» (Челябинск)

В эти выходные тюменская женская волейбольная команда «Тюмень-ТюмГУ» сыграет с командой «Динамо» из Челябинска.

Когда: 19 и 20 января в 17:00

Где: СК «Здоровье», (ул. Газовиков, 11)

Вход свободный

Фото: vk.com/vctyumen

8. Спектакль «Призраки»

«Призраки» - эксцентрическая комедия знаменитого итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо. Неисправимому романтику Паскуале, трогательно влюблённому в свою молодую жену, после целого ряда дешевых съемных квартир, удается снять огромный старинный дом – причем, совершенно даром! Дело в том, что за домом закрепилась дурная слава. Рассказывают, что много лет назад его владелец, испанский гранд, застал свою жену с любовником и велел замуровать их живыми. Вот слух о призраках, населяющих дом, и должен развеять Паскуале…

Героям знаменитой пьесы великого итальянского комедиографа предстоит по-новому посмотреть не только на своих близких, но и на самих себя. Призрачными становятся человеческие отношения, когда между людьми просачивается ложь, а настоящая любовь разрушается под грузом недоговоренностей и компромиссов.

Когда:

19 января в 18:00

Где: Тюменский драматический театр, (ул. Республики, 129) Стоимость: 200 — 1000 рублей

Фото: "Наш город"

9. Спектакль «Поместье ворона»

Это мистический детектив и, одновременно, черная комедия, смешная и пугающая. Инспектор Раффинг попадает в поместье семьи Рейвенскрофт где расследует внезапную и загадочную смерть Патрика Рорка. Расследование идет через немыслимый лабиринт противоречивых версий смерти и не даст вам возможности предвидеть развязку преступления. Тебя будут дразнить, сбивать с толку, соблазнять, пугать и вести к темной встрече с правдой, а может и чем-то еще более загадочным.

Когда: 19 января в 18:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 250 — 450 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

10. Вечер знакомств и флирта

В программе вечера: танцы от шоу-балетов для разжигания страсти; конкурсы от ведущего для объединения сердец. Приглашаются все холостяки и холостячки.

Когда: 19 января в 20:00

Где: ресторан «Максимилианс» (ул. 50 лет Октября, 8б)

Стоимость: 300 рублей

Фото: vk.com/maximilians_tyumen

11. Вечеринка «HYPNOTIZE Night»

Hypnotizе - серия вечеринок в основе которой звучит Techno и Progressive музыка в самых разнообразных ее проявлениях. На этот раз вечеринку посетит специальный гость из Челябинска.

Maksim Chegodar — dj с более чем 10-летней клубной историей, за его плечами более 20 городов России и СНГ, экс-Резидент Garage Underground, постоянный участник радиошоу Live Games на L-Radio 104.9 FM (Челябинск), участник радиошоу TERMINAL на Radio Ettlingen De (Германия) и Madzonegeneration Radio (Рим), участник фестивалей AtomFest, Switch On, UralBassLine. Поддержка местных: Abra, Rocketman, Lacosta, Эlentz.

Когда: 19 января с 23:00 и до 5 утра

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный

Фото: vk.com/dompechati72

12. Спектакль «Новогоднее настроение»

Волшебная сказка с играми для детей 2 - 5 лет на малой сцене. Автор - Анна Богачева.

Когда: 20 января в 11:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 300 рублей

Фото: vk.com/theatre_angagement

13. Спектакль «Светлые души»

Спектакль по одноименному рассказу В. Шукшина. Это история об извечной загадочности и широте русской души. О добре и прощении, сомнениях и желании открыться людям.

Когда: 20 января в 14:00

Где: театр «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а)

Стоимость: 500 рублей

Фото: pixabay.com

14. Мастер-класс по эбру, живописи по воде

Эбру — древнейшая форма живописи: искусство создания необычайной красоты картин, красками на воде, при которой получается уникальное изображение. Изображение, созданное на воде, можно переводить на бумагу, ткань, дерево, стекло и керамику. Неповторимый рисунок станет украшением интерьера, одежды или аксессуаров.

Высококачественный кофе, ароматный чай и кондитерские сладости ждут вас в неограниченном количестве прилагаются. Нужна запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 20 января в 14:00

Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)

Стоимость: 700 рублей

Фото: vk.com/5ugolok

15. Гангстерская комедия «Пули над Бродвеем»

1920-е годы, Нью-Йорк. Молодой драматург написал очередную неудачную пьесу, но мечтает поставить ее на Бродвее. Желающих вложить капитал в заранее провальную постановку нет, и бродвейский продюсер идет на сомнительную сделку с главарем Нью-Йоркской преступной группировки.

Тот готов спонсировать спектакль, но при условии – главную роль должна играть его молодая любовница, капризная и бездарная танцовщица. Для безопасности своей протеже, мафиози приставляет к ней телохранителя – головореза и убийцу... На глазах зрителя рождается спектакль театральный и одновременно разворачивается спектакль жизни театрального закулисья.

Когда: 20 января в 18:00

Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)

Стоимость: 200 — 800 рублей

Фото: "Наш город"

16. Мастер-класс «Ведение домашней бухгалтерии»

Это бесплатный мастер-класс от международного финансового советника #1 в России — Евгения Константинова. Возможно, у вас тебя уверенности в завтрашнем дне или не хватает денег. К счастью, есть простой путь, которым уже давно идёт современный мир, - планирование.

Нас действительно не учат вести свой бюджет и инвестировать, а стоило бы. Если ты считаешь, что полтора часа твоего времени стоят уникальных знаний, то бесплатный мастер-класс именно то, что тебе нужно. На нём ты: научишься вести домашнюю бухгалтерию с разбором твоей личной ситуации; узнаешь о настоящем инвестировании в современной России; получишь бесплатную консультацию от ведущего финансового советника в России.

Когда: 20 января в 18:00

Где: мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1)

Участие бесплатно

Фото: vk.com/moyaterritoriya72

17. Stand Up / Открытый Микрофон

Стендап-вечеринка, на которой будут выступать как опытные комики с эфирами на ТВ, так и перспективные новички. Опытные проверят свои новые шутки, новички пробуют свои силы. Будет смешно, весело и горячо.

Когда: 13 января в 20:30

Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)

Вход свободный!

Фото: vk.com/dompechati72
#Афиша#Тюмень#Радик Енчу
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