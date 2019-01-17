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В тюменской "матрешке" почти трети работников снизили зарплату в прошлом году

17 января 2019, 07:00
Фото: pixabay.com
Жителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов опросили на предмет того, как изменилась их зарплата в 2018 году.
Сюжет
Тюмень

Как оказалось, почти трети работников тюменской "матрешки" в 2018 году их работодатели снизили заработную плату. При этом почти половина из них заявила, что их доход упал как минимум на 15%.

Также в ходе опроса стало известно, что в этом году руководство компаний пообещало всего 2% жителей Тюменской области, Ямала и Югры повысить зарплату (это самый низкий процент среди регионов России), а вот снизить зарплату в 2019 году планируют 7% работодателей.

По словам респондентов, их зарплаты в прошлом году снизились в первую очередь за счет урезания премиальной части. Чаще всего это ощущали на себе те, кто занят в сфере образования, оказания различных услуг населению и в розничной торговле.

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