В тюменской "матрешке" почти трети работников снизили зарплату в прошлом году

Как оказалось, почти трети работников тюменской "матрешки" в 2018 году их работодатели снизили заработную плату. При этом почти половина из них заявила, что их доход упал как минимум на 15%.
Также в ходе опроса стало известно, что в этом году руководство компаний пообещало всего 2% жителей Тюменской области, Ямала и Югры повысить зарплату (это самый низкий процент среди регионов России), а вот снизить зарплату в 2019 году планируют 7% работодателей.
По словам респондентов, их зарплаты в прошлом году снизились в первую очередь за счет урезания премиальной части. Чаще всего это ощущали на себе те, кто занят в сфере образования, оказания различных услуг населению и в розничной торговле.