В Тюмени установили купели для крещенских купаний

Также а месте купаний будут дежурить сотрудники МЧС, врачи, полиция. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие более 50 тысяч человек. В этом году мероприятие начнется в 11 утра 18 января, сразу после того, как пройдет крестный ход, его возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.