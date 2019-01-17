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В Тюмени установили купели для крещенских купаний

17 января 2019, 06:30
Фото: Тюмень - наш дом
В Заречном парке на реке Тура в Тюмени установили четыре купели для крещенских купаний, одна из которых предназначена для детей.
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Тюмень

Возле мест для купания установлены более десяти обогреваемых раздевалок, туалеты, освещение, также оборудована стоянка для нескольких сотен машин. Всех, кто решит окунутся в воду, ждет после выхода горячее питье.

Также а месте купаний будут дежурить сотрудники МЧС, врачи, полиция. В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие более 50 тысяч человек. В этом году мероприятие начнется в 11 утра 18 января, сразу после того, как пройдет крестный ход, его возглавит митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

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#Новости#Крещение#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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