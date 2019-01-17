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В Тюмени ГИБДД проверяет таксистов. Выявлен водитель без прав

17 января 2019, 11:32
Фото: ЧС Тюмень
Тюменское ГИБДД 17 января проводит сплошную проверку таксистов в областной столице. Проверяются лицензии на частный извоз пассажиров и основные документы водителей.
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Тюмень

По информации начальника областного ГИБДД, данное мероприятие прежде всего направленно на профилактику нарушений ПДД.

В первые часы рейда у автовокзала был задержан таксист «Яндекс.Такси», которого лишили прав за пьяную езду. В этот раз он был трезв. Еще одно нарушение было выявлено на стоянке. Таксист поставил автомобиль на месте для инвалидов, его машину эвакуировали.

В ГИБДД отмечают, что некоторые частники забывают пристегиваться, и не устанавливают детские сиденья. Рейд будет продолжаться до вечера.

Отмечается, что Тюменской области около 8 000 водителей имеют лицензию на частный извоз. В интернете горожане достаточно часто размещают фото ДТП с участием таксистов и пишут жалобы в ГИБДД.

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#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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