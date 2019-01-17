В Тюмени ГИБДД проверяет таксистов. Выявлен водитель без прав

По информации начальника областного ГИБДД, данное мероприятие прежде всего направленно на профилактику нарушений ПДД.
В первые часы рейда у автовокзала был задержан таксист «Яндекс.Такси», которого лишили прав за пьяную езду. В этот раз он был трезв. Еще одно нарушение было выявлено на стоянке. Таксист поставил автомобиль на месте для инвалидов, его машину эвакуировали.
В ГИБДД отмечают, что некоторые частники забывают пристегиваться, и не устанавливают детские сиденья. Рейд будет продолжаться до вечера.
Отмечается, что Тюменской области около 8 000 водителей имеют лицензию на частный извоз. В интернете горожане достаточно часто размещают фото ДТП с участием таксистов и пишут жалобы в ГИБДД.