В Тюмени ГИБДД проверяет таксистов. Выявлен водитель без прав

В первые часы рейда у автовокзала был задержан таксист «Яндекс.Такси», которого лишили прав за пьяную езду. В этот раз он был трезв. Еще одно нарушение было выявлено на стоянке. Таксист поставил автомобиль на месте для инвалидов, его машину эвакуировали.