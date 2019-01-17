В Хакасии уволили чиновницу, она раскритиковала размер премий министрам

Галина Спиридонова узнала о выплатах премий чиновникам, когда ее уведомили, что сотрудники Минфина в отличие от министра финансов не получат премии. Это стало поводом для обращения к министру финансов Хакассии Ирине Войновой, после этого чиновницу уволили с занимаемой должности.
Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные чиновники региона получили премии в размере 400 тысяч рублей. Бонусы были выплачены за счет других сотрудников ведомств.
В настоящее время страница с информацией о Галине Спиридоновой на сайте правительства региона недоступна, при этом об увольнении чиновницы еще официально не сообщалось, в то же время в списке сотрудников регионального Минфина ее фамилия также не значится.