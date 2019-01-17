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В Хакасии уволили чиновницу, она раскритиковала размер премий министрам

17 января 2019, 08:30
Фото: pixabay.com
Первый замглавы Минфина Хакасии Галина Спиридонова лишалась своей должности после того, как она раскритиковала выплату премий в размере 200% от месячного содержания 11 министрам и трем вице-губернаторам региона.

Галина Спиридонова узнала о выплатах премий чиновникам, когда ее уведомили, что сотрудники Минфина в отличие от министра финансов не получат премии. Это стало поводом для обращения к министру финансов Хакассии Ирине Войновой, после этого чиновницу уволили с занимаемой должности.

Ранее стало известно, что некоторые высокопоставленные чиновники региона получили премии в размере 400 тысяч рублей. Бонусы были выплачены за счет других сотрудников ведомств.

В настоящее время страница с информацией о Галине Спиридоновой на сайте правительства региона недоступна, при этом об увольнении чиновницы еще официально не сообщалось, в то же время в списке сотрудников регионального Минфина ее фамилия также не значится.

#Новости#Увольнение чиновников#Премии#Министры#Наиль Каримов#Общество
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