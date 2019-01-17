Тюменцы смогут узнать о выставках в музеях с помощью мобильного приложения

Приложение для мобильных устройств, с помощью которого жители Тюмени Тобольска и Ялуторовска смогут узнать информацию о предстоящих выставках в музеях своих городов в настоящее время разрабатывается, заявил директор исторического парка «Россия - моя история» Павел Шафорост.
Также, по его словам, программа для смартфонов и планшетов поможет в вовлечении посетителей и позволит повысить доступность и актуальность публичной деятельности областных музеев.
Павел Шафорост помимо этого напомнил, что за последние годы музеи Тюменской области переосмыслили коммуникационный подход в работе с посетителями. Это произошло за счет внедрения цифровых технологий. Например таких, как мультимедийный парк «Россия - моя история».