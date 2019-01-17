Тюменцы смогут узнать о выставках в музеях с помощью мобильного приложения

Приложение для мобильных устройств, с помощью которого жители Тюмени Тобольска и Ялуторовска смогут узнать информацию о предстоящих выставках в музеях своих городов в настоящее время разрабатывается, заявил директор исторического парка «Россия - моя история» Павел Шафорост.