Тюменский инженер-конструктор принимает участие в конкурсе «Лидеры России»

Одним из важнейших для Владимира проектом стало проектирование и разработка новых конструкций защиты нефтегазовых скважин в условиях вечной мерзлоты. Изобретение прошло тестирование 10 лет назад на одном из месторождений и является важным элементом защиты скважин от деформации.