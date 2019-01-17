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Тюменский инженер-конструктор принимает участие в конкурсе «Лидеры России»

17 января 2019, 10:08
Фото: flickr.com
В конкурсе «Лидеры России» 2018-2019 принимает участие тюменский инженер-конструктор Шанаенко Владимир Валерьевич. Он работает начальником конструкторско-технологического отдела в АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ».
Сюжет
Тюмень

Одним из важнейших для Владимира проектом стало проектирование и разработка новых конструкций защиты нефтегазовых скважин в условиях вечной мерзлоты. Изобретение прошло тестирование 10 лет назад на одном из месторождений и является важным элементом защиты скважин от деформации.

Новая разработка позволила снизить негативные последствия на окружающую среду, что положительно влияет на экологию около скважины.

Конкурсант увлекается музыкой и пишет тексты песен. В 2009 году совместно с друзьями Владимир создал рок-группу, где в данный момент является вокалистом и бас-гитаристом.

Более 70 из 103 победителей конкурса «Лидеры России» в 2018 году смогли занять высокие посты в госорганах и организациях.

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#Новости#Инженер#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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