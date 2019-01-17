nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменская область не вошла в рейтинг регионов с высоким трудовым потенциалом

17 января 2019, 10:33
Фото: flickr.com
Агентство RAEX составила рейтинг ТОП-20 субъектов РФ с максимальным трудовым потенциалом. Тюменская область в нём отсутствует.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что исследование проходило на основе анализа информационных баз Росстата и статистики основных ведомств в РФ. Специалисты отдали предпочтение 2 основным параметрам – инвестиционному потенциалу и риску для бизнесменов.

Трудовой потенциал отражает размер доли трудоспособного населения, его образования и долю занятых с высшим образованием. Суммарный потенциал состоит трудового, финансового, производственного и потребительского.

Отмечается, что первые места традиционно занимает Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Из регионов УрФО 8 и 9 место делят Свердловская и Челябинская область. На 20 месте Югра. Рейтинг составлен на основе информации на 1 января 2018 года.

Материалы по теме
Тюмень не попала в топ-10 рейтинга Варламова о затратах на одного жителя
#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25