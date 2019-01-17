Тюменская область не вошла в рейтинг регионов с высоким трудовым потенциалом

Отмечается, что первые места традиционно занимает Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Из регионов УрФО 8 и 9 место делят Свердловская и Челябинская область. На 20 месте Югра. Рейтинг составлен на основе информации на 1 января 2018 года.