Тюменская область не вошла в рейтинг регионов с высоким трудовым потенциалом

Сообщается, что исследование проходило на основе анализа информационных баз Росстата и статистики основных ведомств в РФ. Специалисты отдали предпочтение 2 основным параметрам – инвестиционному потенциалу и риску для бизнесменов.
Трудовой потенциал отражает размер доли трудоспособного населения, его образования и долю занятых с высшим образованием. Суммарный потенциал состоит трудового, финансового, производственного и потребительского.
Отмечается, что первые места традиционно занимает Москва, Московская область, Санкт-Петербург. Из регионов УрФО 8 и 9 место делят Свердловская и Челябинская область. На 20 месте Югра. Рейтинг составлен на основе информации на 1 января 2018 года.