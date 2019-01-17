Тюменская компания выплатила 3,3 млн рублей зарплаты после представления прокуратуры

В январе ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» выплатило 954 своим работникам зарплату за ноябрь 2018 года в размере 29 000 000 рублей. Прокуратура региона вынесла предписание руководству фирмы о недопущении подобных нарушений. Отмечается, что в мае прошлого года организация была признана банкротом.