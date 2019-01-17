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Тюменская компания выплатила 3,3 млн рублей зарплаты после представления прокуратуры

17 января 2019, 11:16
Фото: flickr.com
Прокуратура Ленинского округа Тюмени в декабре 2018 года выявила факт невыплаты заработной платы сотрудникам ООО «Горизонт-2000». По информации стражей правопорядка, общая задолженность организации составила 3 300 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура округа возбудила в отношении фирмы административное дело по ч.7 ст. 5.27 КоАП. В адрес главы организации вынесено представление о погашении образовавшейся задолженности.

В ходе принятых мер руководство ООО «Горизонт-2000» в настоящее время полностью рассчиталась с долгами по зарплате.

В январе ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» выплатило 954 своим работникам зарплату за ноябрь 2018 года в размере 29 000 000 рублей. Прокуратура региона вынесла предписание руководству фирмы о недопущении подобных нарушений. Отмечается, что в мае прошлого года организация была признана банкротом.

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#Новости#Зарплата#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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