Тюменская компания выплатила 3,3 млн рублей зарплаты после представления прокуратуры

Прокуратура округа возбудила в отношении фирмы административное дело по ч.7 ст. 5.27 КоАП. В адрес главы организации вынесено представление о погашении образовавшейся задолженности.
В ходе принятых мер руководство ООО «Горизонт-2000» в настоящее время полностью рассчиталась с долгами по зарплате.
В январе ООО «Тюменьстальмост имени Тюменского комсомола» выплатило 954 своим работникам зарплату за ноябрь 2018 года в размере 29 000 000 рублей. Прокуратура региона вынесла предписание руководству фирмы о недопущении подобных нарушений. Отмечается, что в мае прошлого года организация была признана банкротом.