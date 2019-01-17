Тюмень в лидерах падения «индекса бургера», потеряв за несколько месяцев 18%

Первое место заняла Москва, где жители города могли купить 148 бургеров на месячную зарплату. Второе место за Владивостоком, Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров.
Между тем самые высокие показатели роста индекса зарегистрированы в Омске. В результате город смог подняться с 11 на 7 место.
Авторы рейтинга констатируют, что в двух третях городов индекс вырос – это свидетельствует об улучшении благосостояния населения.
Delivery Club ранее дважды составлял «индекс бургера», получившиеся результаты сервис сопоставил с маем 2018 года. Исследование можно сравнить с «индексом биг-мака», который используется в США с 1986 года.