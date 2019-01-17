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Тюмень в лидерах падения «индекса бургера», потеряв за несколько месяцев 18%

17 января 2019, 11:50
Фото: flickr.com
Тюмень стала лидером падения «индекса бургера», измеряемого организацией по доставке еды Delivery Club. В областной столице индекс снизился на 18% со 133 до 109 пунктов.
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Тюмень

По информации «Коммерсантъ», данный показатель оценивает благосостояние жителей региона.

Первое место заняла Москва, где жители города могли купить 148 бургеров на месячную зарплату. Второе место за Владивостоком, Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров.

Между тем самые высокие показатели роста индекса зарегистрированы в Омске. В результате город смог подняться с 11 на 7 место.

Авторы рейтинга констатируют, что в двух третях городов индекс вырос – это свидетельствует об улучшении благосостояния населения.

Delivery Club ранее дважды составлял «индекс бургера», получившиеся результаты сервис сопоставил с маем 2018 года. Исследование можно сравнить с «индексом биг-мака», который используется в США с 1986 года.

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#Новости#Рейтинги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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