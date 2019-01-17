Россияне увеличили траты на одежду, телефоны и лечение в 2018 году

Эксперты «Ромир» отмечают, что в 2018 году жители России не экономили на крупных покупках как это было в 2017 году. Больше всего объемы продаж увеличились в сфере отдыха, одежды, лечения и мебели.

Исследование подтвердило, что траты на крупные покупки увеличились практически по всем направлениям. Исключением из этого правила стала электротехника. В этой сфере отмечается отрицательная динамика с 2015 года. В 2018 году бытовую технику приобрели около 7% семей в РФ. Почти в 2 раза (до 15%) снизилось число россиян, которые не делали крупных покупок за указанный год. Значительное число семей увеличили траты на обувь и одежду с 30 до 51%. 31% сограждан отметили увеличение трат на медицинские услуги и лечение. Около 21% россиян рассказали о тратах на отдых, 13% сделали ремонт. Новые гаждеты и мобильные телефоны приобрели 15% респондентов, в 2017 году их было 9%. Новые автомобили приобрели 3% опрошенных, ещё 2% отметили сделки с недвижимостью. Материалы по теме ВВП в Казахстане и Украине будет расти 2 раза быстрее российского до 2021 года