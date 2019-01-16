Жителей «Пизанской башни» в Тюмени расселят в новый дом

До конца 2018 года в новых квартирах были смонтированы трубы отопления. Осенью сделали благоустройство территории. На данный момент осталось завершить чистовую отделку.
По информации Антона Милютина, в новом доме разместится 72 человека. 53 собственника получат квартиры в чистовой отделке. Подрядчики уложат ламинат, плитку в санузле, поклеят обои. Еще 19 хозяев решили делать ремонт своими силами. Это позволит выбрать материалы и самим продумать дизайн помещений.
Окончательные сроки строительства назначены на весну 2019 года. Рядом со зданием расположены школа, поликлиника и детский сад.
В 2016 году в Тюмени появилась своя «Пизанская башня». В ходе исследований выяснилось, что один угол здания просел на 55 см.