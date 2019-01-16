nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителей «Пизанской башни» в Тюмени расселят в новый дом

16 января 2019, 11:05
Фото: flickr.com
Строители заканчивают отделочные работы в новом доме для жителей «Пизанской башни» в Тюмени. Сообщается, что до ввода жилого здания в эксплуатацию остаётся несколько месяцев.
Сюжет
Тюмень

До конца 2018 года в новых квартирах были смонтированы трубы отопления. Осенью сделали благоустройство территории. На данный момент осталось завершить чистовую отделку.

По информации Антона Милютина, в новом доме разместится 72 человека. 53 собственника получат квартиры в чистовой отделке. Подрядчики уложат ламинат, плитку в санузле, поклеят обои. Еще 19 хозяев решили делать ремонт своими силами. Это позволит выбрать материалы и самим продумать дизайн помещений.

Окончательные сроки строительства назначены на весну 2019 года. Рядом со зданием расположены школа, поликлиника и детский сад.

В 2016 году в Тюмени появилась своя «Пизанская башня». В ходе исследований выяснилось, что один угол здания просел на 55 см.

Материалы по теме
Пизанская башня № 2? Дом по улице Домостроителей накренился
#Новости#Строительство дома#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25