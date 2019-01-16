Жителей «Пизанской башни» в Тюмени расселят в новый дом

По информации Антона Милютина, в новом доме разместится 72 человека. 53 собственника получат квартиры в чистовой отделке. Подрядчики уложат ламинат, плитку в санузле, поклеят обои. Еще 19 хозяев решили делать ремонт своими силами. Это позволит выбрать материалы и самим продумать дизайн помещений.