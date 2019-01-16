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Во время сортировки мусора рабочие на тюменском заводе ТЭО обнаружили труп

16 января 2019, 13:28
Фото: pixabay.com
В Тюмени на мусоросортировочном заводе ООО «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) сегодня, 16 января, был найден труп. Эту информацию «Нашему городу» подтвердила пресс-секретарь ТЭО Юлия Некрасова.
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Тюмень

Как сообщила Юлия Некрасова, что в процессе работы сотрудники нашли сверток.

Предположили, что там может находиться тело по характеру самого свертка. Вызвали сотрудников полиции. И те обнаружили под свертком тело человека,добавила Юлия Некрасова.

При этом Некрасова не стала уточнять пол трупа «в интересах следствия».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, информацию, на место происшествие выезжала следственно-оперативная группа.

Сейчас на месте следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

#Новости#Тюменское экологическое объединение#Тюменская область#ЧП#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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