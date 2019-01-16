Во время сортировки мусора рабочие на тюменском заводе ТЭО обнаружили труп

Как сообщила Юлия Некрасова, что в процессе работы сотрудники нашли сверток.
Предположили, что там может находиться тело по характеру самого свертка. Вызвали сотрудников полиции. И те обнаружили под свертком тело человека,добавила Юлия Некрасова.
При этом Некрасова не стала уточнять пол трупа «в интересах следствия».
В пресс-службе УМВД по Тюменской области подтвердили, информацию, на место происшествие выезжала следственно-оперативная группа.
Сейчас на месте следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.