В Тюмени стоимость квадратного метра в новостройках подорожала за год на 6%

Тюмень в рейтинге динамики стоимости квадратного метра в новостройках занимает 80-е место. Последнюю строчку занимает город Старая Ленинградской области, где цены на недвижимость за год снизились на 31%. В декабре 2017 года квадратный метр в новостройках стоил там 79 431 рубль, а по состоянию на декабрь 2018 года за один квадратный метр в новостройках города придется отдать 54 619 рублей.