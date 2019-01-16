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В Тюмени стоимость квадратного метра в новостройках подорожала за год на 6%

16 января 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
В настоящее время средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках Тюмени составляет 57 448 рублей, в декабре 2017 года она составляла 54 370 рублей. Таким образом за год стоимость недвижимости в областной столице возросла на 6%.

Сильнее всего цены на недвижимость выросли в Сочи. Если в декабря 2017 года один квадратный метро в новостройках города стоил 87 866 рублей, то в декабре 2018 года он обойдется уже в 108 864 рубля. Рост составил 24%.

Тюмень в рейтинге динамики стоимости квадратного метра в новостройках занимает 80-е место. Последнюю строчку занимает город Старая Ленинградской области, где цены на недвижимость за год снизились на 31%. В декабре 2017 года квадратный метр в новостройках стоил там 79 431 рубль, а по состоянию на декабрь 2018 года за один квадратный метр в новостройках города придется отдать 54 619 рублей.

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