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В Тюмени построят парк для семейного отдыха

16 января 2019, 05:30
Фото: pixabay.com
В областной столице задумались о строительстве парка развлечений имени писателя Петра Ершова, в котором будет зоопарк, гостиница, конюшня, баня и другие развлечения.
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Тюмень

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, в выходные и праздничные дни все базы отдыха и парки, которые находятся в Тюмени и окружают областную столицу - переполнены. Именно это и стало поводом задуматься о строительстве нового места для развлечений.

В качестве прообраза парка возьмут резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, которую посещают до 300 тысяч человек в год. Кроме того, планируется создать сайт, на страницах которого рассказывалось бы о туристическом потенциале региона и о самом проекте.

Сайт планируют сделать сразу на нескольких языках, чтобы привлечь на отдых в Тюмень не только жителей России, но и жителей других стран.

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#Новости#Тюменская область#Парк#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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