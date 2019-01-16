В Тюмени построят парк для семейного отдыха

По словам заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова, в выходные и праздничные дни все базы отдыха и парки, которые находятся в Тюмени и окружают областную столицу - переполнены. Именно это и стало поводом задуматься о строительстве нового места для развлечений.
В качестве прообраза парка возьмут резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, которую посещают до 300 тысяч человек в год. Кроме того, планируется создать сайт, на страницах которого рассказывалось бы о туристическом потенциале региона и о самом проекте.
Сайт планируют сделать сразу на нескольких языках, чтобы привлечь на отдых в Тюмень не только жителей России, но и жителей других стран.