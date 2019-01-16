В Тюмени построят парк для семейного отдыха

В качестве прообраза парка возьмут резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, которую посещают до 300 тысяч человек в год. Кроме того, планируется создать сайт, на страницах которого рассказывалось бы о туристическом потенциале региона и о самом проекте.