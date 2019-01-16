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Тюменец оплатил долги по кредиту из-за опасений потерять работу

16 января 2019, 12:01
Фото: vk.com/news_fssprus_ru
В Тюмени горожанин только после запрета судебных приставов на выезд из страны оплатил долги по кредиту.
Сюжет
Тюмень

Житель Тюмени задолжал по кредиту 850 тыс. рублей. У судебных приставов находилось исполнительное производство по этому поводу. Но в указанный срок тюменец не оплатил долг.

Тогда приставы запретили ему выезжать из страны и постановили взыскивать деньги с зарплаты. В результате запрета тюменец оплатил задолженность. Оказалось, что его профессия связана с частыми командировками.

Судебные приставы не в первый раз применяют такие санкции из-за долгов. В декабре прошлого года запретили коммерсанту из Голышмановского района покидать страну, потому что он не заплатил 450 тыс. рублей налогов. Только после такой санкции бизнесмен погасил задолженность.

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#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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