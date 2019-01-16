Роспотребнадзор забраковал 8% образцов молока и сыра в регионах РФ

Между тем «Росконтроль» проверил качество сыра в РФ. Были изучены продукты как в самом дешевом, так и в дорогом сегменте. Из них поддельными оказались образцы 13 брендов: FreshFoods, СДМ, «Карат», «Мелодия вкуса», «Сыродел» и другие.