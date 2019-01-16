Роспотребнадзор забраковал 8% образцов молока и сыра в регионах РФ

Доля выявленного фальсификата молока и сыра в продуктовых магазинах страны составила от 7 до 8%. Эксперты заявляют, что проверили большую часть образцов представленных на рынке. Исследовалось молоко в ценовой категории до 60 рублей за 1 литр и сыр до 500 рублей за килограмм.
Воронежской области 5,7% проб молочной продукции не соответствовали техническим регламентам. В Краснодарском крае в 6,8% продукции обнаружен растительный жир. В Санкт-Петербурге только 4% всех проб были забракованы.
Между тем «Росконтроль» проверил качество сыра в РФ. Были изучены продукты как в самом дешевом, так и в дорогом сегменте. Из них поддельными оказались образцы 13 брендов: FreshFoods, СДМ, «Карат», «Мелодия вкуса», «Сыродел» и другие.
В «Росконтроле» отмечают, что некоторые образцы сыров содержат менее 1% жира, что не является даже сырным продуктом.