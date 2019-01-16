«Почта России» начала продавать пиво в своих отделениях

По его словам, это способ борьбы с некачественным алкоголем и суррогатами, жертвами которого ежегодно становятся более тысячи человек. Также Даниил Скидан пояснил, что продажа слабоалкогольной продукции в настоящее время налажена в нескольких тысячах отделениях, в основном на селе.
Даниил Скидан также уверяет, что «Почта России» реализовывает лишь качественный алкоголь, который прошел необходимую сертификацию. Крепкие напитки в отделениях продавать пока не планируют.
Ранее в социальных сетях начали появляться фотографии алкогольных напитков, которые были выставлены на «Почте России» рядом с конвертами, газетами и календарями. Позднее эту информацию подхватили СМИ, после чего факт продажи алкогольных напитков прокомментировали и в самой компании.