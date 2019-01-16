Объявился один из обладателей 500 млн рублей. Деньги разыграли в лотерею

По словам супругов, выигранные деньги они потратят на то, чтобы до конца оплатить ипотеку, помочь родным, а также на заграничные путешествия. Николай Мирошниченко рассказывает, что он никогда не был в других странах, а в Москве побывал лишь недавно. В столицу России он ездил, чтобы получить выигрыш.