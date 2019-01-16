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Объявился один из обладателей 500 млн рублей. Деньги разыграли в лотерею

16 января 2019, 05:00
Фото: Пресс-служба «Столото»
В начале 2019 года в лотерею в «Русском лото» разыграли миллиард рублей, деньги выиграли два человека: из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Однако за выигрышем долго никто не приходил.

Сегодня нашелся один из победителей, им оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. По словам его жены, которая также работает водителем, данный выигрышный билет они получили около полугода назад в обмен на другой, который оказался выигрышным и его можно было обменять на другой.

По словам супругов, выигранные деньги они потратят на то, чтобы до конца оплатить ипотеку, помочь родным, а также на заграничные путешествия. Николай Мирошниченко рассказывает, что он никогда не был в других странах, а в Москве побывал лишь недавно. В столицу России он ездил, чтобы получить выигрыш.

Несмотря на колоссальный выигрыш, Николай Мирошниченко, по его собственным словам, продолжит участвовать в лотереях.

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#Новости#Выигрыш#Лотерея#Свердловская область#Наиль Каримов#Общество
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