nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени вновь могут появиться контейнеры для сбора пластикового мусора

15 января 2019, 07:00
Фото: Зелёный хоровод | экодвижение
В областной столице рассмотрят идею о возврате в жилые дворы контейнер-сеток для сбора пластика, решение об этом примет администрация Тюмени.
Сюжет
Тюмень

Впрочем, по словам самих тюменцев, разделение мусора не является чем-то особенно необходимым. Поводом для таких размышлений послужили многочисленные случаи, когда за мусором приезжает одна машина и сгружает в кузов бытовой мусор вместе с пластиком.

В тюменских группах в соцсетях с эти согласны не все, также некоторые горожане предполагают, что даже если бытовой мусор и пластик сгружают в одну машину, отходы после этого сортируют на перерабатывающем заводе.

Также некоторые тюменцы предложили использовать опыт развитых стран, где в городах устанавливают специальные терминалы по приему пластиковой и стеклянной посуды. Преимущество подобного оборудования в том, что граждане, которые решили сортировать мусор, получают деньги сразу после того, как опустят бутылку в автомат.

Материалы по теме
Тюменцы жалуются на свалки в жилых районах. Мусор не вывозится даже из организаций
#Новости#Мусор#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25