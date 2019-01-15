В Тюмени вновь могут появиться контейнеры для сбора пластикового мусора

Впрочем, по словам самих тюменцев, разделение мусора не является чем-то особенно необходимым. Поводом для таких размышлений послужили многочисленные случаи, когда за мусором приезжает одна машина и сгружает в кузов бытовой мусор вместе с пластиком.
В тюменских группах в соцсетях с эти согласны не все, также некоторые горожане предполагают, что даже если бытовой мусор и пластик сгружают в одну машину, отходы после этого сортируют на перерабатывающем заводе.
Также некоторые тюменцы предложили использовать опыт развитых стран, где в городах устанавливают специальные терминалы по приему пластиковой и стеклянной посуды. Преимущество подобного оборудования в том, что граждане, которые решили сортировать мусор, получают деньги сразу после того, как опустят бутылку в автомат.