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ЦБ РФ рекомендует банкам проанализировать трансграничные переводы физлиц

15 января 2019, 13:57
Фото: flickr.com
ЦБ РФ обращает внимание кредитных организаций страны на отдельные операции клиентов. Мегарегулатор советует изучать трансграничные переводы физлиц поскольку они могут использоваться для предпринимательской деятельности.

Отметим, что наличные трансграничные переводы могут быть проведены без открытия счёта. В ЦБ РФ советуют проверять переводы средств в крупных торговых местах, случаи переводов одними и теми же физлицами в течение дня при небольших временных интервалах.

Целью таких денежных операций могут быть оплата поставщику и, как следствие, сокрытие предпринимательской деятельности и уход от валютного контроля. Более того, подобные переводы подпадают под признаки легализации (отмывания) денежных средств.

По мнению Банка России, кредитные учреждения должны скорректировать внутренний контроль и пресекать подобные операции.

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#Новости#Отмывание доходов#Банки#Александр Мязин#Экономика
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