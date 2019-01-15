ЦБ РФ рекомендует банкам проанализировать трансграничные переводы физлиц

Отметим, что наличные трансграничные переводы могут быть проведены без открытия счёта. В ЦБ РФ советуют проверять переводы средств в крупных торговых местах, случаи переводов одними и теми же физлицами в течение дня при небольших временных интервалах.
Целью таких денежных операций могут быть оплата поставщику и, как следствие, сокрытие предпринимательской деятельности и уход от валютного контроля. Более того, подобные переводы подпадают под признаки легализации (отмывания) денежных средств.
По мнению Банка России, кредитные учреждения должны скорректировать внутренний контроль и пресекать подобные операции.