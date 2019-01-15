«Регуляторная гильотина» позволит, по мнению Медведева, снизить давление на бизнес

По его словам, контролирующие ведомства должны ослабить применяемые меры к бизнесменам для рывка экономики страны, «регуляторная гильотина» позволит это сделать. Он отметил, что в России до сих пор завышено количество обязательных требований при проверках. Общее количество нормативных актов, регулирующих деятельность бизнесменов около 9 000.