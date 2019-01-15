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«Регуляторная гильотина» позволит, по мнению Медведева, снизить давление на бизнес

15 января 2019, 13:33
Фото: flickr.com
Дмитрий Медведев выступая на Гайдаровском форуме привёл омлет и «регуляторную гильотину» в качестве примера, который описывает надзорное давление на бизнес в РФ.

По его словам, контролирующие ведомства должны ослабить применяемые меры к бизнесменам для рывка экономики страны, «регуляторная гильотина» позволит это сделать. Он отметил, что в России до сих пор завышено количество обязательных требований при проверках. Общее количество нормативных актов, регулирующих деятельность бизнесменов около 9 000.

Есть требование – оно сохраняется – к организациям общественного питания по высоте смеси яиц при приготовлении омлета, отметил Дмитрий Медведев.

По мнению председателя Правительства РФ, к 1 февраля 2020 года требования к бизнесменам могут быть актуализированы с применением механизма «регуляторной гильотины». Медведев призвал отмести «все старое, что мешало бизнесу» и создать новое законодательство в стране.

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