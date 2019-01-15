«Регуляторная гильотина» позволит, по мнению Медведева, снизить давление на бизнес

По его словам, контролирующие ведомства должны ослабить применяемые меры к бизнесменам для рывка экономики страны, «регуляторная гильотина» позволит это сделать. Он отметил, что в России до сих пор завышено количество обязательных требований при проверках. Общее количество нормативных актов, регулирующих деятельность бизнесменов около 9 000.
Есть требование – оно сохраняется – к организациям общественного питания по высоте смеси яиц при приготовлении омлета, отметил Дмитрий Медведев.
По мнению председателя Правительства РФ, к 1 февраля 2020 года требования к бизнесменам могут быть актуализированы с применением механизма «регуляторной гильотины». Медведев призвал отмести «все старое, что мешало бизнесу» и создать новое законодательство в стране.