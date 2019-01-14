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В Тюмени задержан пенсионер за вандализм на набережной

14 января 2019, 13:18
Фото: flickr.com
В Тюмени задержан вандал, который гасил фонари на набережной. Злоумышленник в течение года наносил ущерб городскому хозяйству.
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Тюмень

Специалисты Тюменьгормоста в прошлом году отметили неисправную работу городских фонарей около улицы Володарского, 3. Неизвестный вырезал из опор освещения приборы, которые обеспечивали работу светильников. В 2018 году из-за действий вандала были испорчены 32 фонаря, в 2019 году – 9. Ущерб от действий злоумышленника оценивается в 100 000 рублей.

14 января в ходе ночного рейда около 02:00 сотрудники ЧОП задержали подозреваемого и передали правоохранительным органам. Сообщается, что им оказался пенсионер прописанный в Ханты-Мансийском округе. По его словам он оказался в трудной жизненной ситуации.

На данный момент патрулирование опор освещения проводится ежедневно сотрудниками ЧОПа.

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