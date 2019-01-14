Тюменские власти требуют с НАО «СибНАЦ» 895 000 рублей

Иск поступил в арбитражный суд Тюмени 11 января, однако дата разбирательства не назначена. В пресс-службе «СибНАЦа» и в департаменте не стали комментировать исковое судебный иск. Подробности в картотеке арбитражных дел отсутствуют.
С конца сентября 2018 года в отношении научного центра рассматривалось дело об уплате 122 753 000 рублей в УФНС. Через 2 месяца задолженность перед налоговым органом была погашена. Более того, с мая прошлого года сотрудники компании сообщали о задержках зарплаты. В этой связи НАО «СибНАЦ» покинули десятки специалистов. В сентябре и ноябре большая часть задолженности перед персоналом была погашена.
В 2017 году на НАО «Сибнац» подавали в суд несколько организаций.