Тюменские власти требуют с НАО «СибНАЦ» 895 000 рублей

С конца сентября 2018 года в отношении научного центра рассматривалось дело об уплате 122 753 000 рублей в УФНС. Через 2 месяца задолженность перед налоговым органом была погашена. Более того, с мая прошлого года сотрудники компании сообщали о задержках зарплаты. В этой связи НАО «СибНАЦ» покинули десятки специалистов. В сентябре и ноябре большая часть задолженности перед персоналом была погашена.