С проблемой регистрации права собственности на квартиры столкнулись дольщики ГК "ПИК"

Издание, ссылаясь на документы, которые оказались в распоряжении журналистов, сообщает, что одна из владелиц квартиры в поселке Путилково в Подмосковье подала документы на регистрацию права собственности недвижимости в конце 2018 года, однако ей было отказано в этом из-за ареста, наложенного на имущество входящей в "Группу ПИК" компании "РИВАС МО".
Еще один собственник жилой недвижимости в Путилково Станислав Смагин сообщил, что в компании утверждают, что арест был наложен из-за долга в 280 тысяч рублей и сейчас он уже погашен. Однако процедура снятия ареста может длиться до 3 месяцев, и только тогда, когда это произойдет, люди вновь смогут попытаться зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Однако собеседник издания выразил беспокойство по поводу того, что арест вновь может быть наложен из-за какого-то другого долга. Тем более компания всячески затягивает подписание основных договоров с дольщиками, без которых невозможно оформить право собственности.
Также житель Путилково рассказал об инфраструктуре поселка, а точнее, об ее отсутствии. По его словам, застройщик изначально закладывал в цену квадратного метра строительство инфраструктуры. Таким образом с покупателей было собрано не менее 22 миллиардов рублей. В компании обещали, что в поселке будут построены парковки, пункты полиции, скорой помощи и пожарных, возвести физкультурно-образовательный комплекс, но ничего из этого не появилось. Более того, в компании всячески дают понять, что ничего, кроме жилых домов строить не собираются, и доказательством этого служит начало строительства жилой высотки на месте физкультурно-образовательного комплекса.
"Изначально в планах застройщика значилось строительство многоэтажек не более, чем на 500 квартир, но в процессе были возведены дома на 1000 квартир. В результате жилой комплекс оказался перенаселенным, а детям даже негде гулять", - говорит Станислав Смагин.
ГК "ПИК" почти за 25 лет своей работы построила более 21 миллиона квадратных метров жилья, однако по данным Единого реестра застройщиков в последние годы компания сдает объекты в эксплуатацию с задержкой на 1,5 года.