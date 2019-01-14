С проблемой регистрации права собственности на квартиры столкнулись дольщики ГК "ПИК"

Еще один собственник жилой недвижимости в Путилково Станислав Смагин сообщил, что в компании утверждают, что арест был наложен из-за долга в 280 тысяч рублей и сейчас он уже погашен. Однако процедура снятия ареста может длиться до 3 месяцев, и только тогда, когда это произойдет, люди вновь смогут попытаться зарегистрировать право собственности на свои квартиры. Однако собеседник издания выразил беспокойство по поводу того, что арест вновь может быть наложен из-за какого-то другого долга. Тем более компания всячески затягивает подписание основных договоров с дольщиками, без которых невозможно оформить право собственности.