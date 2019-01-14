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"Россети" получили высокую оценку за прозрачность закупок

14 января 2019, 15:51
Фото: rosseti.ru
Группе компаний “Россети” повысили рейтинг до уровня РКЗ 10 - «Наивысшее качество управления закупочной деятельностью». Такое решение приняло рейтинговое агентство “Эксперт РА”, руководствуясь результатами собственного исследования.

Особое внимание эксперты уделили высокому уровню качества закупок компании и полному соответствию правовой базы организации российскому законодательству. Более того, качество закупок уверенно превышает необходимый уровень. Такое качество создает для подрядчиков и партнеров ”Россетей” комфортные условия здоровой конкуренции. Компанией также ведется активная работа по противодействию коррупции в этом сегменте и по предотвращению конфликтов. Об этом рассказала газета “Новые известия”.

Эксперты отметили положительную динамику, которая наблюдается в работе “Россетей”. После недавнего увеличения рейтинга компании в 2016 году, она не остановила свое развитие, а только нарастила усилия в вопросе улучшения правовой основы менеджмента закупок.

Как прокомментировал повышение рейтинга компании ведущий аналитик “Эксперт РА” Дмитрий Миндич, группу компаний “Россети” можно считать эталоном для крупных корпораций в вопросе развития корпоративного менеджмента.

С 2014 года, когда холдинг первый раз попал в рейтинг, он активно работал на улучшение своих показателей в направлении качества закупок, что приносит ему также и такие репутационные привилегии, как повышение рейтинга от авторитетных экспертных агентств.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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