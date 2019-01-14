"Россети" получили высокую оценку за прозрачность закупок

Особое внимание эксперты уделили высокому уровню качества закупок компании и полному соответствию правовой базы организации российскому законодательству. Более того, качество закупок уверенно превышает необходимый уровень. Такое качество создает для подрядчиков и партнеров ”Россетей” комфортные условия здоровой конкуренции. Компанией также ведется активная работа по противодействию коррупции в этом сегменте и по предотвращению конфликтов. Об этом рассказала газета “Новые известия”.
Эксперты отметили положительную динамику, которая наблюдается в работе “Россетей”. После недавнего увеличения рейтинга компании в 2016 году, она не остановила свое развитие, а только нарастила усилия в вопросе улучшения правовой основы менеджмента закупок.
Как прокомментировал повышение рейтинга компании ведущий аналитик “Эксперт РА” Дмитрий Миндич, группу компаний “Россети” можно считать эталоном для крупных корпораций в вопросе развития корпоративного менеджмента.
С 2014 года, когда холдинг первый раз попал в рейтинг, он активно работал на улучшение своих показателей в направлении качества закупок, что приносит ему также и такие репутационные привилегии, как повышение рейтинга от авторитетных экспертных агентств.