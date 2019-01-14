ООО «ТЭО» напомнило тюменцам, что ёлки - это крупногабаритные отходы

Если около дома отсутствуют контейнеры для КГО, то складирование ёлок допускается рядом с мусорными баками. Представители ООО «ТЭО» заявили, что засорять мусорки ёлками не стоит. Из-за этого могут возникнуть проблемы со сбором отходов и порче спецтехники.
Дополнительной платы за вывоз новогодних деревьев регоператор взимать не будет.
В случае возникновения несанкционированной свалки региональный оператор будет действовать в соответствии с законом. Будет составлен акт, направлено уведомление собственнику с требованием убрать отходы. Штрафные санкции за подобное складирование мусора для физлиц – от 1 до 2 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 250 тысяч рублей.