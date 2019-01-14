На тобольский «Запсибнефтехим» подали в суд за долг в 43,2 млн рублей

Задолженность за товар по договору поставки от 30 сентября 2015 года составляет половину размера от требований – 26, 8 млн рублей. Помимо этого, истец требует взыскать задолженность за выполнение работы в размере 298,3 тыс. рублей. А также неустойку за нарушение сроков оплаты поставленного товара в размере 16,048 млн рублей и неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 59,9 тыс. рублей.