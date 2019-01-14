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На тобольский «Запсибнефтехим» подали в суд за долг в 43,2 млн рублей

14 января 2019, 06:53
Фото: zsnh.sibur.ru
В Арбитражном суде Тюменской области проходят разбирательства между истцом ООО «Научно-Производственная Корпорация «Ирвик» и ответчиком «Запсибнефтехим». Сумма исковых требований составляет 43,2 млн рублей.
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Тюмень

Задолженность за товар по договору поставки от 30 сентября 2015 года составляет половину размера от требований – 26, 8 млн рублей. Помимо этого, истец требует взыскать задолженность за выполнение работы в размере 298,3 тыс. рублей. А также неустойку за нарушение сроков оплаты поставленного товара в размере 16,048 млн рублей и неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 59,9 тыс. рублей.

Исковое заявление было подано 28 ноября прошлого года. 3 декабря суд принял к производству заявление. Затем состоялось предварительное судебное заседание, на котором дело назначили к судебному разбирательству, которое состоится 31 января.

Фирма «НПК «ИРВИК» расположена в Москве. Основным видом деятельности является разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.

#Новости#Тюменская область#ЗапСибНефтехим#Дела судебные#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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