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Александр Бречалов отметил эффективность работы "Россетей" и Минэнерго

14 января 2019, 18:29
Руководитель Удмуртии Александр Бречалов во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о высоких результатах взаимодействия с министерством энергетики и группы компаний “Россети”.

Для большей наглядности продуктивности сотрудничества по улучшению инфраструктуры региона, Бречалов привел пример приобретения филиалом МРСК Центра и Приволжья - «Удмуртэнерго» (входит в группу «Россети») «Ижевских электрических сетей». Он рассказал, что эта сделка оказалась выгодной для каждой стороны. Бюджет города получил новое финансовое вливание, а качество электросетевого комплекса повышается и растет стабильность снабжения энергией. Об этом сообщает udm-info.ru.

Бречалов рассказал о преимуществах пути централизации электросетевого комплекса в процессе сотрудничества с министерством энергетики и “Россетями”.

Некоторое время назад стало известно, что филиал группы компаний «Россети» МРСК Центра и Приволжья «Удмуртэнерго» приобрел в собственность первую часть электросетевого комплекса АО «Ижевские электрические сети». Во время сделки высочайшим приоритетом наделил вопрос сохранения рабочих мест и размеров оплаты труда.

В планах холдинга на текущий год входит приобретение второй части «Ижевских электрических сетей».

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