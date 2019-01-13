nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Распределительный центр «Магнита» снова загрязняет стоками реку в Тюменском районе

13 января 2019, 11:28
Фото: pixabay.com
В Тюменском районе в очередной раз проводится административное расследование по факту сброса сточных вод без очистки реку Гусевку Московского муниципального образования.
Сюжет
Тюмень

Сигнал в ведомство поступил от местного жителя 12 декабря 2018 года. Специалисты управления произвели отбор проб сточной и природной воды реки, выяснив, что в месте водовыпуска сточных вод установлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ (аммоний-иону, фосфору фосфатов, АПАВ, нефтепродуктам, алюминию, железу), в контрольном створе по сравнению с фоновым прослеживается увеличение концентраций загрязняющих веществ по сухому остатку, аммоний-иону, нитрит-иону, нефтепродуктам, хлорид-ионам, сульфат-ионам.

Управлением в адрес юридического лица - АО «Тандер» направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ.

АО «Тандер» открыло в деревне Гусево крупный распределительный центр торговой сети «Магнит» площадью порядка 17 тысяч кв.м три года назад. Там осуществляется отбор, хранение и распределение продовольственных и непродовольственных товаров данной торговой сети.

В сентябре 2018 года в управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило обращение по факту несанкционированного сброса юридическим лицом АО «Тандер» сточных вод в реку Гусевку. Сигнал был передан в региональное управление Росприроднадзора.

После проведенного расследования в отношении юридического лица – АО «Тандер» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ («Нарушение правил водопользования») и назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Также компанию обязали устранить последствия несанкционированного сброса загрязняющих веществ в акваторию, но этого сделано не было.

#Новости#Администрация Тюменского района#Магнит#Тюменский район#Тюмень#Алена Печур#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25