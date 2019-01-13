Распределительный центр «Магнита» снова загрязняет стоками реку в Тюменском районе

Сигнал в ведомство поступил от местного жителя 12 декабря 2018 года. Специалисты управления произвели отбор проб сточной и природной воды реки, выяснив, что в месте водовыпуска сточных вод установлено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ (аммоний-иону, фосфору фосфатов, АПАВ, нефтепродуктам, алюминию, железу), в контрольном створе по сравнению с фоновым прослеживается увеличение концентраций загрязняющих веществ по сухому остатку, аммоний-иону, нитрит-иону, нефтепродуктам, хлорид-ионам, сульфат-ионам.
Управлением в адрес юридического лица - АО «Тандер» направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ.
АО «Тандер» открыло в деревне Гусево крупный распределительный центр торговой сети «Магнит» площадью порядка 17 тысяч кв.м три года назад. Там осуществляется отбор, хранение и распределение продовольственных и непродовольственных товаров данной торговой сети.
В сентябре 2018 года в управление Роспотребнадзора по Тюменской области поступило обращение по факту несанкционированного сброса юридическим лицом АО «Тандер» сточных вод в реку Гусевку. Сигнал был передан в региональное управление Росприроднадзора.
После проведенного расследования в отношении юридического лица – АО «Тандер» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ («Нарушение правил водопользования») и назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Также компанию обязали устранить последствия несанкционированного сброса загрязняющих веществ в акваторию, но этого сделано не было.