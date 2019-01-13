Распределительный центр «Магнита» снова загрязняет стоками реку в Тюменском районе

После проведенного расследования в отношении юридического лица – АО «Тандер» был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.8.14 КоАП РФ («Нарушение правил водопользования») и назначен штраф в размере 80 тысяч рублей. Также компанию обязали устранить последствия несанкционированного сброса загрязняющих веществ в акваторию, но этого сделано не было.