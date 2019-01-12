За 2018 год в Тюменской области произошло на 2,5% больше ДТП, чем в 2017 году

Всего же в области в 2018 году зарегистрировано 2851 ДТП, что на 2,5% больше, чем в 2017 году. Также в минувшем году было больше и пострадавших – 3855 (на 7,5%).
В Тюмени в 1651 ДТП погиб 31 человек, еще 2166 получили травмы.
Каждое третье ДТП происходило по причине превышения скорости, каждое пятое - из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков. Самым же опасным нарушением ПДД по тяжести последствий – выезд на встречную полосу. Каждый четвертый человек в подобных ДТП погиб.
В ушедшем году уменьшились ДТП по вине пьяных водителей. Но при этом каждое десятое ДТП совершает пьяный водитель. 246 (-12,5%) подобных случаев, в которых погибли 36 (-49,3%) человек, еще 351 (-0,6%) получили ранения.
На федеральных трассах области в ДТП погибли 97 человек, что на семь меньше, чем в 2017 году. Ранены – 618 человек, что на 44 человека больше. Рост аварийности зарегистрирован на автодорогах Курган-Тюмень и Тюмень-Омск. На трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск обстановка стабильна.
С участием детей произошло 396 ДТП, в них погибло пятеро, а ранено 444 в возрасте до 16-ти лет.
С участием пешеходов в ушедшем году случилось 602 (-3,8%) ДТП. 58 – здесь показатели увеличились на 11,5% – пешеходов погибли, еще 578 (-2,9%) получили ранения.
В 2018 на дорогах Тюменской области было выявлено более 1,3 млн нарушения безопасности дорожного движения. Из них более 1 млн выявлено приборами фото и видеофиксации, работающим в автоматическом режиме. 330834 нарушения выявили сотрудники ДПС. Штрафов взыскано на сумму 944,4 млн рублей.