nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти разрешили проведение в Тюмени митинга против мусорной реформы

12 января 2019, 06:55
Фото: Pixabay
Акция пройдет 20 января 2019 года на Центральной площади Тюмени (у памятника В.И. Ленину).
Сюжет
Тюмень

Уведомление местных активистов было положительно рассмотрено в городской администрации. Заявленное количество участников митинга - 200 человек.

С 1 января 2019 года вводится новая система оплаты за вывоз мусора. В Тюменской области плата составит 5,04 рубля с квадратного метра. Цена единая для жителей и многоквартирных, и частных домов. Деньги за оказание услуги пойдут единому региональному оператору — ООО «Тюменское экологическое объединение»,гендиректором которого является Константин Фрумкин (ранее возглавлял «Суэнко» (входит в «Корпорацию СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва).

Инициативная группа тюменцев в начале января создала чат в мессенджере Viber «Тюмень. Против цен на мусор», в котором на сегодняшний состоит более двух тысяч человек. В чате организаторы объявили сбор подписей в разных частях города против роста тарифов за услуги по обращению с коммунальными отходами.

10 января чиновники провели встречу с жителями региона для обсуждения ситуации, итогом стало решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься рассмотрением спорных вопросов.

Еще один митинг против мусорной реформы планируется в Тюмени третьего февраля - в объявленный ранее единый день экопротеста.

Материалы по теме
Тюменцы собираются на митинг против новых тарифов на вывоз мусораТюменцы намерены провести митинг против «мусорной реформы». Не довольны 1 600 человек
#Новости#Активисты#Мусор#Сбор мусора#Экология#Тюмень#Алена Печур#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25