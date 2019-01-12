Власти разрешили проведение в Тюмени митинга против мусорной реформы

Уведомление местных активистов было положительно рассмотрено в городской администрации. Заявленное количество участников митинга - 200 человек.
С 1 января 2019 года вводится новая система оплаты за вывоз мусора. В Тюменской области плата составит 5,04 рубля с квадратного метра. Цена единая для жителей и многоквартирных, и частных домов. Деньги за оказание услуги пойдут единому региональному оператору — ООО «Тюменское экологическое объединение»,гендиректором которого является Константин Фрумкин (ранее возглавлял «Суэнко» (входит в «Корпорацию СТС» Артема Бикова и Алексея Боброва).
Инициативная группа тюменцев в начале января создала чат в мессенджере Viber «Тюмень. Против цен на мусор», в котором на сегодняшний состоит более двух тысяч человек. В чате организаторы объявили сбор подписей в разных частях города против роста тарифов за услуги по обращению с коммунальными отходами.
10 января чиновники провели встречу с жителями региона для обсуждения ситуации, итогом стало решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься рассмотрением спорных вопросов.
Еще один митинг против мусорной реформы планируется в Тюмени третьего февраля - в объявленный ранее единый день экопротеста.