Власти разрешили проведение в Тюмени митинга против мусорной реформы

Инициативная группа тюменцев в начале января создала чат в мессенджере Viber «Тюмень. Против цен на мусор», в котором на сегодняшний состоит более двух тысяч человек. В чате организаторы объявили сбор подписей в разных частях города против роста тарифов за услуги по обращению с коммунальными отходами.