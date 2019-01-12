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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

12 января 2019, 12:55
Фото: pixabay.com
Об ухудшении обстановки на дорогах сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».
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Тюмень

13 и 14 января Тюменскую область ждет метель и ветер со скоростью до 16 метров в секунду.

Водителей, особенно тех, кто планирует поездки по федеральным трассам, просят быть осторожными и внимательными, соблюдая дистанцию и скоростной режим.

Также автомобилистам не рекомендовали обгонять снегоуборочную технику, двигаясь вслед за ней, чтобы избежать аварий.

Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.

#Новости#Сильный ветер#Штормовое предупреждение#Метель#Тюмень#Алена Печур#Общество
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