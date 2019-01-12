В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

13 и 14 января Тюменскую область ждет метель и ветер со скоростью до 16 метров в секунду.
Водителей, особенно тех, кто планирует поездки по федеральным трассам, просят быть осторожными и внимательными, соблюдая дистанцию и скоростной режим.
Также автомобилистам не рекомендовали обгонять снегоуборочную технику, двигаясь вслед за ней, чтобы избежать аварий.
Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.