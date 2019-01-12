Уровень африканских страны. Мужчины в РФ живут в среднем 67 лет

По информации Всемирного банка, только 57% мужчин доживут до 65 лет в России. При этом уровень смертности находится на уровне беднейших стран мира.
Эксперты отмечают, что доля 65-летних в Габоне составляет 63%, в Конго – 61%, в Гане – 59%. Данные показатели выше, чем в России. В Европейских странах доля достигает 89-90%. В среднем мужчины живут в России 67 лет, при этом многие из них до пенсии не доживут.
На высокие показатели смертности в РФ влияют сердечно-сосудистые заболевания, употребление алкоголя, дорожно-транспортные происшествия и криминогенная обстановка.
Между тем средняя продолжительность жизни в нашей стране составляет 72,7 года, а в Гондурасе - 73,3. В РФ необходимо улучать систему здравоохранения, увеличивать уровень жизни и строить безопасную дорожную сеть.