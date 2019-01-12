Уровень африканских страны. Мужчины в РФ живут в среднем 67 лет

Эксперты отмечают, что доля 65-летних в Габоне составляет 63%, в Конго – 61%, в Гане – 59%. Данные показатели выше, чем в России. В Европейских странах доля достигает 89-90%. В среднем мужчины живут в России 67 лет, при этом многие из них до пенсии не доживут.