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Тюменский активист уличил местных чиновников и депутатов в нарушении прав инвалидов

12 января 2019, 10:59
Фото: Pixabay
Тюменец Андрей Романов, инвалид II группы, обратился к прокурорам Тюмени и Тюменской области с просьбой обязать политические партии привести в порядок их общественные приемные.
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Тюмень

То, что сегодня общественные приемные партий «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» совершенно не приспособлены для маломобильных граждан, тюменский общественник показал в своем новом видео.

Попасть на прием к депутатам партий от СР, ЛДПР и КПРФ инвалидам практически невозможно: нет ни кнопок вызова, ни навигации для слабовидящих, ни пандуса для маломобильных граждан. Чуть лучше обстоят дела у ЕР, но только до входных дверей, за ними посетителей ожидает крутая лестница, преодолеть которую самостоятельно большинству людей с ограниченными возможностями здоровья не представляется возможным.

Также в видео попало бюро пропусков Правительства Тюменской области, которое абсолютно лишено доступности для маломобильных граждан.

«Все это показывает отношение чиновников госслужбы и депутатов к маломобильным гражданам. Поэтому я 10 января написал обращение к прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову и главному прокурору Тюмени Эдуарду Гиматову с просьбой провести проверку фактов нарушения действующего законодательства РФ», - сообщил Романов, добавив, что если реакции не будет, то обращения будут направлены выше.

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#Новости#Справедливая Россия#Дискриминация прав инвалидов#Инвалиды-колясочники#Инвалиды#Андрей Романов#Единая Россия#ЛДПР#КПРФ#Тюмень#Алена Печур#Общество#Видео
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