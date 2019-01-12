Тюменский активист уличил местных чиновников и депутатов в нарушении прав инвалидов

То, что сегодня общественные приемные партий «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Единая Россия» совершенно не приспособлены для маломобильных граждан, тюменский общественник показал в своем новом видео.
Попасть на прием к депутатам партий от СР, ЛДПР и КПРФ инвалидам практически невозможно: нет ни кнопок вызова, ни навигации для слабовидящих, ни пандуса для маломобильных граждан. Чуть лучше обстоят дела у ЕР, но только до входных дверей, за ними посетителей ожидает крутая лестница, преодолеть которую самостоятельно большинству людей с ограниченными возможностями здоровья не представляется возможным.
Также в видео попало бюро пропусков Правительства Тюменской области, которое абсолютно лишено доступности для маломобильных граждан.
«Все это показывает отношение чиновников госслужбы и депутатов к маломобильным гражданам. Поэтому я 10 января написал обращение к прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову и главному прокурору Тюмени Эдуарду Гиматову с просьбой провести проверку фактов нарушения действующего законодательства РФ», - сообщил Романов, добавив, что если реакции не будет, то обращения будут направлены выше.