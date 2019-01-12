Тюменский активист уличил местных чиновников и депутатов в нарушении прав инвалидов

Попасть на прием к депутатам партий от СР, ЛДПР и КПРФ инвалидам практически невозможно: нет ни кнопок вызова, ни навигации для слабовидящих, ни пандуса для маломобильных граждан. Чуть лучше обстоят дела у ЕР, но только до входных дверей, за ними посетителей ожидает крутая лестница, преодолеть которую самостоятельно большинству людей с ограниченными возможностями здоровья не представляется возможным.