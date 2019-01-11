Врачи ОКБ №1 рекордного снизили смертность от инфаркта в Тюмени

Отмечается, что в прошлом году летальность от инфаркта составила 7,8% от количества госпитализированных в больницу. В 2017 году смертность составляла 8,2%. Между тем в России в среднем данный показатель составляет 12%.
Специалисты заявляют, что для достижения подобных результатов необходима грамотная маршрутизация. Поступив в отделение ОКБ №1 среднее время до оперативного вмешательства составляет 37 минут. В большинстве регионов РФ данный показатель равняется 60 минутам.
Дорога каждая минута, поэтому очень важно быстро диагностировать и доставить пациента до больницы. Значимой остается и комплексная профилактическая работа.
Кардиологи советуют тюменцам регулярно проходить диагностику сердца.