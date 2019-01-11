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Врачи ОКБ №1 рекордного снизили смертность от инфаркта в Тюмени

11 января 2019, 12:30
Фото: flickr.com
Центр сердца и сосудов ОКБ №1 стал одним из лидеров в России по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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Тюмень

Отмечается, что в прошлом году летальность от инфаркта составила 7,8% от количества госпитализированных в больницу. В 2017 году смертность составляла 8,2%. Между тем в России в среднем данный показатель составляет 12%.

Специалисты заявляют, что для достижения подобных результатов необходима грамотная маршрутизация. Поступив в отделение ОКБ №1 среднее время до оперативного вмешательства составляет 37 минут. В большинстве регионов РФ данный показатель равняется 60 минутам.

Дорога каждая минута, поэтому очень важно быстро диагностировать и доставить пациента до больницы. Значимой остается и комплексная профилактическая работа.

Кардиологи советуют тюменцам регулярно проходить диагностику сердца.

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#Новости#ОКБ №1#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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