Тюменскую активистку Баталову освободили от домашнего ареста под подписку о невыезде

11 января судья Ленинского районного суда Алина Асадуллина удовлетворила ходатайство адвоката Баталовой, "так как в настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для избрания и продления в отношении Юлии меры пресечения в виде домашнего ареста изменились, отпали". Судья приняла самостоятельное решение отпустить активистку на 1 месяц раньше по подписку о невыезде и надлежащее поведение.