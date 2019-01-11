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Тюменскую активистку Баталову освободили от домашнего ареста под подписку о невыезде

11 января 2019, 12:39
Фото: «Наш город»
11 января на очередном заседании по делу гражданской активистки Юлии Баталовой, обвиняемой в нападении на двух полицейских по части 1 статьи 318 УК РФ, судья изменила меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

11 января судья Ленинского районного суда Алина Асадуллина удовлетворила ходатайство адвоката Баталовой, "так как в настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для избрания и продления в отношении Юлии меры пресечения в виде домашнего ареста изменились, отпали". Судья приняла самостоятельное решение отпустить активистку на 1 месяц раньше по подписку о невыезде и надлежащее поведение.

Юлия Баталова была задержана 22 июля 2018 года, около месяца провела в СИЗО и десять дней там держала голодовку. Затем ее перевели под домашний арест до 14 февраля.

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#Новости#Домашний арест#Ленинский районный суд г.Тюмени#Тюменская область#Подписка о невыезде#Тюмень#Юлия Баталова#Юлия Глазова#Общество
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