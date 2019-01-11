Отложить реформу на год и доработать систему: тюменцы высказали свое мнение властям

Я не однократно принимал участие в работе коммунальных НИИ, когда разрабатывались нормативы по отходам, и существует очень сложная методика, по которой отбираются и большие и маленькие дома, и с одним контингентом и с другим, и после нескольких десятков экспериментальных измерений выдаются усредненные нормативы, да еще и с погрешностью. А это серьезный вопрос, как считали эти нормативы. Поэтому нужна рабочая группа, потому что принципиально заложенный подход определении стоимости, да еще и привязанной к квадратному метру – это позор!ветеран сферы ЖКХ Юрий Дмитриенко.