Отложить реформу на год и доработать систему: тюменцы высказали свое мнение властям

«За мою 30-летнюю прокурорскую практику я не помню такого острого вопроса, который возник в нашем городе», - открыла выступление председатель Общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская.
От чиновников на заседании присутствовали представители городской и областной власти, глава города Руслан Кухарук. Больше всего вопросов горожан было адресовано директору департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгению Карташкову и главе департамента недропользования и экологии Жанне Злобиной.
На вопрос о стоимости мусоросортировочного завода для тюменцев, Жанна Злобина ответила, что бюджету он обошелся в ноль рублей, за него заплатил инвестор. Евгений Карташков уточнил, что стоимость завода заложена в тариф в размере 16%. Заработает предприятие на полную мощность уже 15 января.
Во время обсуждения тюменцы не могли понять, если завод сортирует мусор и продает сырье на вторичную переработку, почему население должно за это платить, если завод и так получит прибыль?
Еще накануне встречи тюменцы обсуждали сроки установки тарифа и нормативов. Горожане прямо спросили у чиновников, почему решение было принято так поздно, только 26 декабря?
Евгений Карташков ответил, что касается нормативов потребления, они определялись путем замеров, 4 сезона в 2018 году по неделе на 38 площадках. Четвертый этап замеров закончился 14 декабря, обработали данные по нормативам и установили их 25 декабря, поэтому информация прошла 26 декабря.
«До этого обсуждение вопроса по тарифам, на мой взгляд, было бессмысленным».Евгений Карташков
Формулу вычисления Евгений Карташков объяснил «Нашему городу» позже при личной беседе. Так, сумма 5,04 складывается из тарифа регоператора за тонну вывоза отходов (6027 рублей) и нормы потребления, которая сложилась из замеров - это 10 кг мусора с квадратного метра жилья площади.
То есть 6027,18 руб./тонну (с НДС) *10,03 кг в год / 12 / 1000 = 5 рублей 4 копейки с квадратного метра в месяц.
Один из основных вопросов, который звучал от многих жителей города, но в разных формулировках, получилось услышать только к концу встречи: почему расчет тарифа идет с квадратного метра, а не с человека?
Евгений Карташков пояснил, что для 70% жителей города выгоднее платить за квадратные метры. Однако слайд на мониторе не убедил людей, ведь в целом даже для жителей многоквартирных домов цена за вывоз мусор выросла.
Люди показывали платежки и говорили, что цена даже при оплате за квадратный метр раньше колебалась от 1,6 рубля до 4 рублей за метр, а теперь повсеместно будет 5,04 рубля. Но больше всего были возмущены жители частных домов. Среди них были и многодетные, рассказы от департамента соцполитики о том, что льготы никто не отменял, жители даже слушать не стали.
Вот простая математика. Мы семья 5 человек в микрорайоне Березняки в год из частного дома сдавали 2 куба отходов, и это стоило нам 480 рублей. Теперь мы в год будем платить 8 400 рублей. Вопрос: на сколько выросла плата?Надежда, инициативная группа микрорайона Березняки
Объяснения чиновников и ссылки на федеральные нормативы, а также расчеты стоимости вывоза тонны не удовлетворили граждан: почему мусор считают не по факту, как, например, воду по счетчику, а на вскидку, по мифическим замерам.
Я не однократно принимал участие в работе коммунальных НИИ, когда разрабатывались нормативы по отходам, и существует очень сложная методика, по которой отбираются и большие и маленькие дома, и с одним контингентом и с другим, и после нескольких десятков экспериментальных измерений выдаются усредненные нормативы, да еще и с погрешностью. А это серьезный вопрос, как считали эти нормативы. Поэтому нужна рабочая группа, потому что принципиально заложенный подход определении стоимости, да еще и привязанной к квадратному метру – это позор!ветеран сферы ЖКХ Юрий Дмитриенко.
По примеру городов федерального значения тюменцы предложили отложить реформу на год и доработать систему.
Глава города Руслан Кухарук дал оценку прошедшей встречи "Нашему городу". Он считает, что общение было в конструктивном ключе, поскольку граждане высказали свои опасения и задали много вопросов. По факту, на многие так и не получили удовлетворительных ответов.
Самое главное, мы услышали предложения от самих граждан, объединений садоводов, юридических лиц, это станет основой, для рабочей группы которая будет собрана. С которой мы обсудим какие предложения могут быть осуществлены.Руслан Кухарук
Гражданский активист Юрий Рябцев считает, что встреча ни имеет никакой юридической силы. Он сравнил территориальную схему обращения ТКО со схемой теплоснабжения города, которая должна была обсуждаться на общественных слушаниях, но была утверждена росчерком пера министра энергетики. Он напомнил, что общественные обсуждения проходили с 3 октября, никто из граждан не предоставил свои замечания. Не были размещены и "прогнозные тарифы" на официальном сайте админстрации.
Таким образом, департамент недропользования предоставили не полную информацию, и если бы люди увидели тариф, они бы еще тогда могли повлиять на тарифы. А они только 25 декабря пришли к тарифам. Поэтому постановление губернатора о схеме обращения с отходами, подписанное в ноябре, попадает под вопрос о легитимности.Юрий Рябцев, юрист, гражданский активист