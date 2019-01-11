Лже-проверяющие МЧС навязывают тюменцам установку дымоуловителей

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, гражданам никто не может навязать никаких услуг за деньги. В то же время в тюменских группах в соцсетях горожане продолжают жаловаться на то, что к ним приходят неизвестные люди, которые предлагают установить дымоуловители за 2 - 5 тысяч рублей.