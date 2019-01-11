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Лже-проверяющие МЧС навязывают тюменцам установку дымоуловителей

11 января 2019, 06:30
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени участились случаи, когда к горожанам приходят люди, которые, представляясь сотрудниками МЧС, навязывают гражданам покупку и установку дымоуловителей.
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Тюмень

По словам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько, гражданам никто не может навязать никаких услуг за деньги. В то же время в тюменских группах в соцсетях горожане продолжают жаловаться на то, что к ним приходят неизвестные люди, которые предлагают установить дымоуловители за 2 - 5 тысяч рублей.

Сергей Юсько также рассказал, что МЧС по Тюменской области совместно с администрацией областной столицы бесплатно устанавливает датчики дыма в квартирах социально незащищенных граждан, в эту категорию входят многодетные семьи, инвалиды.

Также в Тюмени участились случаи, когда лже-проверяющие МЧС навязывают предпринимателям установку уголков пожарной безопасности.

#Новости#Тюменская область#МЧС#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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