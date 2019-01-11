Кутим на выходных, пока не пришел счет за вывоз мусора!

Прозвище такое ей дали не случайно. Дерезой издавна сорную траву называют. Сорвёшь ты её, а после начинаются в доме ссоры да раздоры. Вот так и Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! И ведь почти у неё получилось, потому что уж больно веселая она: и споёт, и станцует, и шуткой рассмешит! Словом, с такой Козой точно никто никогда не соскучится!