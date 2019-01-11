Кутим на выходных, пока не пришел счет за вывоз мусора!

Озорная, заводная и весёлая сказка про то, как жили-были и не тужили Дед да Бабка. И не было бы у них печали и дальше, если бы не поселилась в их доме Коза по прозвищу Дереза. Хорошая такая Козочка – красивая да ласковая, безответная да сговорчивая, но… большая обманщица и упрямая вредина!
Прозвище такое ей дали не случайно. Дерезой издавна сорную траву называют. Сорвёшь ты её, а после начинаются в доме ссоры да раздоры. Вот так и Коза-Дереза решила перессорить Бабку, и Деда и даже Соседа! И ведь почти у неё получилось, потому что уж больно веселая она: и споёт, и станцует, и шуткой рассмешит! Словом, с такой Козой точно никто никогда не соскучится!
Когда: 12 января в 15:00, 13 января в 12:00 и 15:00
Где: Тюменский драматический театр (малый зал, ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 600 рублей
Праздничное послевкусие сполна раскрасится в этот день звуками самых разных инструментов и голосами исполнителей.
Когда: 12 января в 12:00
Где: ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а)
Вход свободный
«Школа уюта» - сообщество спикеров: интересных, творческих и любящих чистоту и уют, которые обучают и делятся секретами. Как научиться творчески мыслить, как тратить на уборку по 15 минут в день, как создать уютный уголок в доме и научится компактно и красиво складывать вещи. Это и многое другое ты узнаешь на проекте. После окончания прохождения всего курса, каждый участник получит подарок. Оплата производится на месте.
Программа: 13-00 – 14-00 «Творческий взгляд на повседневность» 14-00 – 15-00 «Хюгге – секрет датского счастья». 15-00 – 16-00 Мастер - класс по искусству компактного складывания вещей. 16-00 – 17-00 Технология поддержания порядка Fly lаdy.
Когда: 12 января с 13:00
Где: территория красоты «Мама Мия» (Заречный проезд 39а, корпус 1)
Стоимость: 500 рублей (данная сумма остается на вашем депозите - ей вы можете воспользоваться при оплате какой-либо услуги)
Тюменцев ждет встреча с любимыми песнями и весёлое музыкальное путешествие в волшебную атмосферу зимних праздников. В программе прозвучат новогодние и рождественские песни в исполнении лучших коллективов и солистов города. Также гости мероприятия увидят хореографические зарисовки. Билеты можно приобрести в кассе ДНК «Строитель».
Когда: 12 января 14:00
Где: ДНК «Строитель» (ул. Республики, 179)
Стоимость: 100 рублей
Хорошая возможность весело и спортивно провести время, а также подготовиться к зимнему сезону. А благодаря индивидуальным занятиям вы сможете уверенно стоять на коньках и получить от катания истинное удовольствие.
Когда: по субботам и воскресеньям в 15:00, 17:00 и 19:00
Где: каток «Прибой» (пр. Борцов Октября 2а, стр.1)
Стоимость: 200 рублей (до 6 лет), 450 рублей (взрослый); прокат коньков 100 рублей
В эти выходные тюменская женская волейбольная команда «Тюмень-ТюмГУ» сыграет с командой «Приморочка» из Владивостока.
Когда: 12 января в 17:00, 13 января в 16:00
Где: СК «Здоровье», (ул. Газовиков, 11)
Вход свободный
Мифы хантов, мансей и коряков о Солнце, Луне и Земле в исполнении известного теневого театра «Ключ от сказки» в сопровождении живой музыки Север Га, а также игровая познавательная программа для детей. Подробнее тут.
Когда: 12 января в 18:00
Где: эко-клуб «Солнечный дворик» (ул. Демьяна Бедного, 92)
Стоимость: 800 рублей (ребенок + взрослы); +400 рублей за каждого дополнительного члена семьи
Это классическая комедия-водевиль, яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Как в любом водевиле, зритель станет свидетелем веселой запутанной интриги. Две свахи, Ханума и Кабато, закручивают историю с женитьбой когда-то богатого, но разорившегося князя Вано Пантиашвили. Тебя ждут зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, «живой» вокал, шутки и смех.
Когда: 12 января в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 1200 рублей
Кокаколавоз уехал, оставив в подарок трудовыебудничную недо-неделю с красочным набором воспоминаний о маленьком новогоднем отпуске. Чем не повод зажечь? На сцене будут дёргать ногой: Alpa Marte, о525, КрайТ, Fliesband, Капитан О.
Когда: 12 января в 19:00
Где: YesRockClub (ул. Ленина, 4)
Стоимость: 200 — 300 рублей
Староновогодняя рэп-вечеринка. На этот раз организаторы подготовили для тебя еще больше сюрпризов, хорошей музыки и подарков. С собой нужен паспорт, ибо вход строго 18+. Честно, оргам самим уже не терпится хорошенько поорать, благо, ждать осталось не долго.
Когда: 12 января в 23:00
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный до полуночи, после — 150 рублей
Подарки, сделанные своими руками, всегда намного приятнее преподносить и получать, ведь в них вложены тепло, любовь и забота. Именно такие презенты вызывают самые яркие, настоящие эмоции и запоминаются надолго.
На мастер-классе ты создашь прекрасную, оригинальную и необычную текстильную подвеску с использованием техники декупаж, с индивидуальным подходом, под присмотром опытного мастера, которой можно украсить интерьер или подарить самым близким. Высота подвески — около 18 см. Требуется запись по телефону: 46-84-09
Когда: 13 января в 14:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 600 рублей
Это лирическая музыкальная сказка для взрослых, наполненная песнями и искрометными шутками. Сюжет незамысловат – стоит в каком-то городе старый дом, который вот-вот должны расселить, и живут в нем прекрасные люди, которые никак не хотят расставаться друг с другом и самоотверженно отстаивают свой дом от сноса.
Когда: 13 января в 19:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 300 — 1200 рублей
В старый новый год согреет и разбавит суету новая стендап-вечеринка, на которой будут выступать как опытные комики с эфирами на ТВ, так и перспективные новички. Опытные проверят свои новые шутки, новички пробуют свои силы. Будет смешно, весело и горячо.
Когда: 13 января в 20:30
Где: Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный