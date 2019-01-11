«Газпром инвест» нанес ущерб природе Ямала на 122 млн руб. Возбуждено уголовное дело

В Тюменской области за 3 квартала 2018 году общий ущерб от экологических преступлений в составил 55 000 000 рублей. При этом злоумышленниками было возмещено только 6% от данной суммы. Всего за указанный период прокуратура региона завела 263 дела за экопреступления.