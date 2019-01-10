Пенсионеры старше 80 лет будут получать надбавку в размере 5 434 рублей в месяц

С начала года в России пенсии неработающим пенсионерам увеличатся на 7%. Индексация затронет около 30 млн пенсионеров. В 2019 году средний размер выплат в РФ составит 15 414 рублей в месяц. Работающие пенсионеры получат надбавки при перерасчете пенсионных баллов в апреле.