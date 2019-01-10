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Пенсионеры старше 80 лет будут получать надбавку в размере 5 434 рублей в месяц

10 января 2019, 10:14
Фото: flickr.com
Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, будет увеличена возрастная надбавка к пенсии на 400 рублей. Выплата составит 5 334 рублей в месяц.

Перерасчет пенсии произойдёт автоматически с 1 января. При этом фиксированную выплату к страховой части пенсии увеличивают в два раза. Изменения коснутся фиксированной части выплат, кроме социальной пенсии или при потере кормильца.

Для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами, выделяются 1 200 рублей в месяц и дополнительные 1,8 пенсионных балла в год, при этом в некоторых регионах установлены повышательные коэффициенты.

С начала года в России пенсии неработающим пенсионерам увеличатся на 7%. Индексация затронет около 30 млн пенсионеров. В 2019 году средний размер выплат в РФ составит 15 414 рублей в месяц. Работающие пенсионеры получат надбавки при перерасчете пенсионных баллов в апреле.

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#Новости#ПФР#Россия#Александр Мязин#Общество
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