Концепция "несправедливой" мусорной реформы родилась в Тюменской области

Интересный анализ мусорной реформы сделал Аркадий Каюгин. Он пишет, что норматив на вывоз ТБО может быть подушевой, его считают исходя из того, сколько в год мусора накапливает один человек. В среднем, это 190 л/месяц (от 120 до 280 л по разным регионам). Обычно считают, что в частном доме люди мусора накапливают больше. Кроме того, норматив для города (и для МКД, и для ИЖС) обычно выше, чем для сельской местности.