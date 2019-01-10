Концепция "несправедливой" мусорной реформы родилась в Тюменской области

На предновогодней пресс-конференции заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин объявил о переходе "на принципиально новую, прогрессивную систему обращения с отходами".
Тюменская область делает уверенный шаг вперед <…> та концепция, которая реализуется в РФ, была рождена здесь, в Тюменской области, на совете по экологии при губернаторе Владимире Якушеве. Она была одобрена и в дальнейшем транслирована на федеральный уровень.Вячеслав Вахрин.
Замгубернатора сообщил, что нет линейной зависимости от производимого мусора в жилом помещении и количества проживающих. Авторы "мусорной реформы" проводили замеры и пришли к выводу, что несколько человек не умножают кратно количество мусора, рассчитанного на одного.
Потому что не каждый все сам для себя закупает, и у каждого своя коробочка. Упаковочка чуть больше, сеточка чуть объемнее.Вячеслав Вахрин.
Выбранный способ формирования тарифа - не с количества проживающих, а с квадратного метра, Вячеслав Вахрин назвал оптимальным, так как посчитать реальное количество проживающих не представляется возможным.
Чиновник назвал несправедливой ситуацию, если большая семья в маленькой квартире будет платить с каждого проживающего, то есть в разы больше, когда как один гражданин в просторном доме - меньше. По мнению чиновника, такая ситуация близка 70% жителей Тюменской области.
Другой точки зрения придерживаются жители Тюменского района. Например, в поселке Московский в индивидуальных домах тариф за вывоз отходов составлял 100 рублей с человека. Жительница рассказала «Нашему городу», что теперь ее семье придется платить в 4 раза больше.
Для местных МКД (многоквартирных домов) тариф уменьшился с 5,58 до 5,04 рублей. Они рады. Только я не готова выступать в роли департамента социальной защиты, как Вахрин почему-то решил, и субсидировать повышение тарифа для малообеспеченных семей. Да, у меня муж сейчас без работы, трое детей несовершеннолетних, мне есть, кого субсидировать. Инна И.
В социальных сетях тюменцы активно обсуждают исчезновение сеток для раздельного сбора мусора. Сначала тюменка договаривалась об установке такого контейнера в своем районе, но с нового года раздельный сбор отходов оказался городу не нужен.
«Мусорная реформа в Тюмени, реалии: собрала пакет с пластиком, пошла выкинуть, а у нас на каждой почти мусорной площадке стояли специальные контейнеры, сетки для пластика. И? Нет их больше! Я обошла четыре площадки по пути в магазин», - Жанна К.
Горожане ей напоминают, что в Тюмени за «бешеные бабки» построили мусоросортировочный завод. И сейчас специально обученные люди будут на конвейере разбирать – «пластик налево, стеклышки направо, железки вперёд, бумажки назад». Отходы будут сдавать на переработку за деньги.
А с нас не будут забывать брать денежки за квадратный метр, а то ведь у нас мозгов нет, разделить мусор направо, налево, вперёд, назад! Когда там митинг?, - Жанна К.
Интересный анализ мусорной реформы сделал Аркадий Каюгин. Он пишет, что норматив на вывоз ТБО может быть подушевой, его считают исходя из того, сколько в год мусора накапливает один человек. В среднем, это 190 л/месяц (от 120 до 280 л по разным регионам). Обычно считают, что в частном доме люди мусора накапливают больше. Кроме того, норматив для города (и для МКД, и для ИЖС) обычно выше, чем для сельской местности.
В среднем по всем регионам, где принят такой способ расчета, тариф для населения составляет 102,5 рубля с человека в месяц (от 35 до 199 рублей в разных регионах). Данный способ расчёта тарифа логичен. Чем больше людей, тем больше мусора. И что важно, если в квартире никто не проживает, то и платить не придется.
Тариф по квадратным метрам реализован в шести регионах: Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Тюменская области и Камчатский край. За квадраты расплачиваются и в отдельных районах Московской области. Например, в Одинцовском, где находится небезызвестная Рублевка. Там тариф за «квадрат» составляет 9,02 рубля. С площадями тех домов можно только позавидовать местному региональному оператору.
Как писал «Наш город», обращение с отходами в Тюменской области передано региональному оператору "ТЭО", который должен освободить регион от стихийных свалок и улучшить экологическую обстановку в регионе, выполняя всю цепочку работ от вывоза до сортировки и захоронения ТБО.
Тюменские экологи сомневаются в реализации задуманного. Дмитрий Велижанин считает, меньше свалок в лесах не станет.
Гадят в лесах не возчики, а строители. Вы же видите, какого рода в лесах мусор. Он строительный. Их очень трудно проконтролировать. Загрузили грузовик, ну кто поедет 80 км на полигон и еще платить им нужно. Поэтому завернули в лес и вывалили.Дмитрий Велижанин, эколог, урбанист
Сама ситуация с передачей всей технологической цепи одному оператору ошибочна, считает эксперт. Здесь, как и во многих других сферах экономики, должна быть конкуренция. Эксперт считает, что должен быть контроль, экономический стимул, экологическое просвещение и раздельный сбор отходов.
Если в Тюменской области региональный оператор не жалуется на тариф, то в других регионах, ситуация обратная. В ряде субъектов тариф не повысился, а даже снизился. На том же уровне он остался в Чечне, а в Саратовской области обещают его снизить на 4%. В Липецкой области администрация снизила норматив накопления отходов на 40%. — с 3,28 до 2,04 кубометра с человека в год. Тариф был также снижен в Воронежской, Орловской и Курской областях.