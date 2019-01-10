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Губернатор Тюменской области предпоследний в рейтинге глав регионов

10 января 2019, 11:00
Фото: flickr.com
Медиалогия представила очередной рейтинг ТОП-20 губернаторов РФ по упоминаемости в социальных сетях на конец 2018 года. Александр Моор предпоследний.

Отмечается, что за месяц серьезный рост показателя отмечен у губернатора Самарской области Дмитрий Азаров занявший 5 место в рейтинге. В интернете обсудили его совещание на котором решалась судьба спортивных объектов Самары после FIFA 2018.

В соцсетях активно обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что Московская область в 2019 году планирует провести роуд-шоу в Индии и возможное начало работы завода Mercedes-Benz в регионе.

Губернатор Тюменской области занял 19 место из 20. При этом в ноябре 2018 он занимал 18 строчку рейтинга.

Рейтинг составляется на основе мониторинга 8 социальных сетей и форумов на основе открытых данных. Показатели рассчитаны за период с января по декабрь 2018 года.

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#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Александр Мязин#Политика
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