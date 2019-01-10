Губернатор Тюменской области предпоследний в рейтинге глав регионов

Отмечается, что за месяц серьезный рост показателя отмечен у губернатора Самарской области Дмитрий Азаров занявший 5 место в рейтинге. В интернете обсудили его совещание на котором решалась судьба спортивных объектов Самары после FIFA 2018.
В соцсетях активно обсуждали заявление Андрея Воробьева о том, что Московская область в 2019 году планирует провести роуд-шоу в Индии и возможное начало работы завода Mercedes-Benz в регионе.
Губернатор Тюменской области занял 19 место из 20. При этом в ноябре 2018 он занимал 18 строчку рейтинга.
Рейтинг составляется на основе мониторинга 8 социальных сетей и форумов на основе открытых данных. Показатели рассчитаны за период с января по декабрь 2018 года.