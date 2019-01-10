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Директора сельхозфирмы юга Тюменской области ждет штраф за долги по зарплате

10 января 2019, 12:00
Фото: Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области
Тобольские следователи направят в суд ходатайство о назначении судебного штрафа директору ООО «Рассвет». Его подозревают в частичной невыплате зарплаты 36 сотрудникам в течение трех месяцев.

Общая сумма задолженности по зарплате в период с августа по ноябрь 2018 года составила около 300 тысяч рублей. Все средства директор предприятия тратил на нужды компании.

После возбуждения уголовного дела директор ООО «Рассвет» выплатил 36 работникам задолженность по зарплате.

Руководитель полностью рассчитался с долгами, ранее не привлекался к уголовной и административной ответственности, имеет положительные характеристики.

По данным каталога организаций list-org.com, компания «Рассвет» зарегистрирована в Тобольском районе в селе Байкалово. Директором является Юрий Павлов. Основным видом деятельности фирмы является разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока.

#Новости#Долги по зарплате#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
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